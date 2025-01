Mouse HP: riduzione del rumore e design ergonomico, metà prezzo

HP è un’azienda con una lunga storia nella produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 50% sul suo mouse che viene venduto al costo totale e finale di 11,99€.

Mouse HP al 50% di sconto: ecco le caratteristiche

Il Mouse HP 280 è un accessorio versatile e affidabile, compatibile con computer dotati di porta USB-A e con sistemi operativi come Windows 10, Windows 11, MacOS e Chrome OS. Grazie al dongle a 2,4 GHz, è sufficiente inserire la USB-A nel PC per iniziare subito a utilizzarlo. Con un raggio d’azione fino a 10 metri in area aperta, offre la libertà di lavorare o navigare senza restrizioni.

La precisione è garantita dal sensore ottico ad alta risoluzione, con una sensibilità fino a 1200 DPI, che assicura una risposta immediata e accurata. Inoltre, la tecnologia HP Blue Optical consente l’utilizzo del mouse su qualsiasi superficie, rendendolo adatto a diverse situazioni e ambienti di lavoro.

Il design ergonomico, elegante e sagomato è studiato per offrire il massimo comfort durante l’uso prolungato. Progettato per chi utilizza la mano destra, il Mouse HP 280 si adatta perfettamente alla presa, assicurando un’esperienza confortevole per tutto il giorno.

Per quanto riguarda l’autonomia, il mouse utilizza una batteria AA che garantisce fino a 18 mesi di utilizzo continuativo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con il suo equilibrio tra funzionalità avanzate, design ergonomico e lunga durata, il Mouse HP 280 rappresenta una soluzione ideale per il lavoro quotidiano e le attività personali, offrendo affidabilità e praticità in ogni situazione.

