Mouse bluetooth HP elegante e preciso: maxi sconto del 53%

HP è un’azienda leader nella produzione di accessori informatici e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto in formato maxi del 53% sul suo mouse che viene messo in vendita al costo finale d’acquisto di 13,99€.

Mouse HP: sconto del 53% e caratteristiche uniche

Il mouse Bluetooth HP offre una connessione Bluetooth 5.1, che elimina la necessità di adattatori, garantendo una connettività stabile, sicura e un’efficienza energetica migliorata. Questo mouse è progettato per offrire prestazioni elevate e praticità, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo wireless affidabile.

Il design ambidestro è elegante e studiato per ridurre l’affaticamento durante lunghe sessioni di utilizzo, assicurando comfort sia per utenti destrorsi che mancini. Il suo aspetto pulito e moderno, con una finitura opaca, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico, mantenendo un look professionale.

Dotato di un sensore ottico di alta precisione, il mouse garantisce un tracciamento fluido e reattivo su diverse superfici, assicurando sempre un controllo ottimale del cursore. Inoltre, la sensibilità del mouse è regolabile tramite il controllo DPI, permettendo di adattarlo facilmente alle diverse esigenze.

La rotella di scorrimento consente una navigazione rapida tra documenti e pagine web, mentre i pulsanti reattivi offrono una risposta immediata, migliorando l’efficienza operativa. La compatibilità universale con Windows e macOS lo rende perfetto per una vasta gamma di dispositivi. Realizzato con materiali resilienti e di alta qualità, questo mouse è progettato per resistere all’usura quotidiana, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

