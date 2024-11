Monitor da gaming LG 4K da 27 pollici ad un prezzo SUPER (-9%)

LG è un’azienda leader nella produzione di dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon, per la settimana del Black Friday, il suo monitor da gaming 4K viene messo in offerta con sconto del 9% per un prezzo totale e finale di 399,99€.

Tutte le caratteristiche di questo monitor da gaming LG

Il monitor da gaming LG UltraGear 27″ è la scelta perfetta per i giocatori che cercano prestazioni superiori e un’esperienza visiva coinvolgente. Con una risoluzione Ultra HD 3840×2160, questo monitor offre dettagli cristallini e colori vivaci su un ampio schermo 16:9.

Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una copertura del 95% DCI-P3 e una riproduzione di 1.07 miliardi di colori, per una qualità visiva incredibile. Con un picco di luminosità di 400 cd/m² e la certificazione VESA DisplayHDR 400, l’High Dynamic Range porta i tuoi giochi a un livello superiore.

Il tempo di risposta di 1ms (GtG) e la frequenza di aggiornamento di 144Hz assicurano un gameplay fluidissimo e privo di lag. Grazie alla compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, l’esperienza di gioco è ultra fluida, eliminando i problemi di tearing e stuttering. Funzioni come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair offrono un vantaggio competitivo, migliorando la visibilità nelle aree scure e riducendo il tempo di risposta durante le azioni più veloci.

Inoltre, il monitor è equipaggiato con diverse modalità per migliorare l’esperienza quotidiana, come Screen Split per il multitasking e Reader Mode con Low Blue-Light per proteggere gli occhi durante le sessioni prolungate. Con il design elegante e funzionale, questo monitor da gaming LG è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni, comfort visivo e versatilità.

