Mini PC a 139€: tutte le funzioni di un computer in formato ridotto

Il mini PC NiPoGi AK1 PLUS è un dispositivo compatto ma potente, ideale per uso professionale e personale. Equipaggiato con il nuovo processore Intel Alder Lake-N95 (fino a 3,4 GHz, 4C/4T, 6 MB di cache L3), offre un miglioramento delle prestazioni del 20% rispetto ai processori Intel N5105/N5095, e del 10% rispetto all’N100, rendendolo perfetto per applicazioni di editing, navigazione internet e utilizzo in ufficio o scuole.

Con una RAM da 8 GB e un SSD da 256 GB, l’AK1 PLUS offre una grande capacità di archiviazione, espandibile fino a 2 TB per soddisfare le esigenze di spazio. È ideale per operazioni multitasking grazie al supporto per doppi monitor 4K a 60 Hz tramite le due porte HDMI, consentendo di lavorare su due display contemporaneamente per una produttività maggiore.

Connettività avanzata con WiFi dual-band 2.4G + 5G e una porta Gigabit Ethernet da 1000 Mbps garantiscono una connessione stabile e veloce, mentre il Bluetooth 4.2 permette di collegare facilmente tastiere e mouse wireless. Il supporto VESA consente di montare il mini PC su un monitor, mantenendo l’ambiente d’ufficio ordinato.

Nonostante le sue dimensioni contenute, il NiPoGi AK1 PLUS è dotato di un sistema di raffreddamento efficiente con ventola, assicurando prestazioni elevate con un basso consumo di energia.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 22% sul mini PC NiPoGi che viene venduto a 139€.