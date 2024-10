microSD SanDisk con tanto di adattatore ad un PREZZO CHOC

La microSD SanDisk è la soluzione ideale per chi desidera ampliare la capacità di archiviazione dei propri dispositivi. Con una generosa capacità di 128GB, questa scheda consente di registrare e archiviare un numero ancora maggiore di ore di filmati in Full HD. Avrai a disposizione ampio spazio per video, foto, brani musicali, film e altri tipi di file che desideri creare, salvare e condividere.

Grazie a una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, la microSD SanDisk offre prestazioni eccezionali, permettendoti di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto. Questa rapidità rende la scheda ideale per chi lavora con contenuti multimediali e ha bisogno di efficienza.

La microSD SanDisk Ultra è dotata di una classe A1, che la rende ottimizzata per le app. Questo significa che potrai avviare le applicazioni più rapidamente e godere di prestazioni migliori sul tuo smartphone, rendendo la tua esperienza utente ancora più fluida.Inoltre, puoi gestire facilmente i tuoi file grazie all’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store. Questa applicazione ti permette di visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono. Potrai persino trasferire automaticamente i file dal tuo dispositivo alla scheda di memoria, liberando così spazio prezioso. Infine, la microSD SanDisk è compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0.

Su Amazon, oggi, la microSD SanDisk viene messa in offerta con uno sconto del 10% ed un prezzo finale d’acquisto di 13,99€.