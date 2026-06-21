Mappe 3D davanti agli occhi: la mossa di Google lascia indietro Google Maps

Dopo anni di tentativi e qualche passo falso, Google torna a puntare sugli occhiali intelligenti. Questa volta però il progetto sembra avere basi molto più solide grazie ad Android XR.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare gli occhiali in un vero assistente digitale sempre disponibile, capace di fornire informazioni contestuali senza obbligare l’utente a prendere in mano lo smartphone.

Una delle funzioni più interessanti mostrate da Google riguarda la navigazione in realtà aumentata. Gli occhiali sono in grado di riconoscere la posizione dell’utente e la direzione verso cui sta guardando, visualizzando indicazioni passo dopo passo direttamente davanti agli occhi.

Non si tratta semplicemente di replicare Google Maps su un display più piccolo. Gemini può comprendere il contesto, suggerire deviazioni, aggiungere tappe lungo il percorso e trovare attività nelle vicinanze in base alle preferenze personali.

In pratica, chi cammina in una città sconosciuta potrebbe ricevere indicazioni naturali senza dover continuamente controllare lo schermo del telefono.

Gemini diventa gli occhi e le orecchie dell’utente

La vera novità è però il ruolo dell’intelligenza artificiale. Attraverso un semplice comando vocale, gli occhiali possono analizzare ciò che l’utente vede e fornire risposte in tempo reale.

Si può chiedere il nome di un edificio, ottenere recensioni di un ristorante davanti al quale si sta passando o persino ricevere spiegazioni su un cartello poco chiaro.

Google promette anche traduzioni istantanee di testi e conversazioni, gestione delle chiamate, lettura dei messaggi e riepiloghi automatici delle notifiche perse. Tutto senza interrompere quello che si sta facendo.

L’azienda ha confermato che arriveranno diverse tipologie di dispositivi. I primi saranno modelli più leggeri focalizzati sull’audio, realizzati in collaborazione con marchi come Gentle Monster e Warby Parker. Successivamente arriveranno versioni con display integrati nelle lenti e funzionalità più avanzate.

Parallelamente cresce l’interesse per progetti più sofisticati come Xreal Aura, uno dei primi dispositivi basati su Android XR. Questi occhiali utilizzano display avanzati, tracciamento delle mani e funzioni di realtà aumentata molto più immersive rispetto agli smart glasses tradizionali.

Perché questa volta potrebbe essere diverso

Quando si parla di occhiali intelligenti il pensiero va inevitabilmente ai Google Glass, un prodotto arrivato troppo presto rispetto ai tempi. Oggi però lo scenario è completamente cambiato.

L’intelligenza artificiale generativa consente agli occhiali di diventare realmente utili nella vita quotidiana, mentre la miniaturizzazione dell’hardware permette design più discreti e leggeri. Inoltre Android XR nasce già con il supporto di Samsung, Qualcomm e diversi produttori specializzati nel settore della realtà aumentata.

La sensazione è che Google stia preparando qualcosa di molto più concreto rispetto ai tentativi del passato. Se le promesse verranno mantenute, gli occhiali smart potrebbero trasformarsi da semplice curiosità tecnologica a uno degli strumenti più utilizzati dei prossimi anni, portando navigazione, traduzioni e assistenza AI direttamente davanti ai nostri occhi.