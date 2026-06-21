Se usi copia e incolla sul computer installi a tua insaputa un Malware sul PC: mi è successo e ho perso tutti i dati

Proprio questa fiducia istintiva è diventata il terreno su cui si muove una nuova famiglia di truffe informatiche, in forte crescita negli ultimi mesi.

La tecnica ha un nome, ClickFix, e una variante storica chiamata pastejacking. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: navigando si incappa in un finto messaggio di errore, una verifica di sicurezza fasulla o un falso captcha, spesso camuffati da servizi noti come portali di prenotazione, sistemi di videochiamata o pagine istituzionali. L’avviso invita l’utente a risolvere il presunto problema con un’operazione apparentemente banale.

La truffa che si insinua nel tuo PC

Le istruzioni chiedono di premere una combinazione di tasti per aprire una finestra di sistema e di incollarvi un comando. Il punto critico è che, mentre la pagina mostra un testo rassicurante, negli appunti viene inserito di nascosto un comando del tutto diverso, offuscato e malevolo. L’utente crede di incollare una procedura di verifica e invece avvia, con le proprie mani, l’esecuzione di codice dannoso.

Da quel momento non sembra accadere nulla di visibile, e questa assenza di segnali è parte della trappola. In sottofondo, però, viene scaricato e attivato un software pensato per rubare informazioni, come il malware StealC, capace di sottrarre password salvate, cookie di sessione, dati dei portafogli di criptovalute e altre credenziali, inviandole poi ai criminali. Non un blocco rumoroso del sistema, ma un furto silenzioso.

Ciò che rende ClickFix particolarmente insidioso è che aggira le difese tradizionali. La regola classica del non cliccare link sospetti o non aprire allegati non basta, perché qui è la vittima stessa a eseguire il comando, trasformandosi nel vettore dell’attacco. Gli esperti hanno registrato una crescita impressionante di questi episodi, con un incremento che si misura in centinaia di punti percentuali nel giro di pochi mesi.

La difesa, per fortuna, è alla portata di tutti e si basa su una sola regola: nessun sito web legittimo chiederà mai di copiare e incollare comandi in una finestra di sistema o nel terminale per risolvere un errore. Davanti a una richiesta del genere, la cosa giusta da fare è chiudere la pagina. Aiutano poi un antivirus aggiornato e un sistema operativo sempre allineato alle ultime versioni.

Sul fronte delle contromisure si muovono anche i produttori: le versioni più recenti di macOS, ad esempio, hanno introdotto un avviso che blocca o segnala l’incollatura di comandi sospetti nel terminale quando provengono da una fonte esterna, proprio per spezzare il ritmo di questi attacchi e dare all’utente il tempo di accorgersi di cosa sta per accadere.