Ikea salva la tua tecnologia con una spesa di 6 euro

L’idea, condivisa dalla community di appassionati, è tanto semplice quanto efficace: usare una comune scatola portaoggetti IKEA, la SAMLA da 45 litri, capovolta, come coperchio superiore per la stampante 3D Snapmaker U1. A fare da ponte tra i due oggetti è un piccolo connettore stampato in 3D, scaricabile gratuitamente, che permette di agganciare il contenitore alla macchina senza bisogno di viti o bulloni, anche se per una maggiore stabilità viene consigliato l’uso di un adesivo.

Il senso di questo accrocchio non è estetico ma pratico. Trasformare la SAMLA in una cover chiusa permette infatti di ottenere tre benefici concreti durante la stampa: attenuare il rumore, tenere lontana la polvere e, soprattutto, trattenere il calore all’interno mantenendo più stabile la temperatura di lavoro. Un involucro chiuso, del resto, aiuta a stabilizzare l’ambiente di stampa, un aspetto utile soprattutto con i materiali più sensibili alle correnti d’aria.

Ikea salva la tecnologia con pochi euro

Per capire perché la cosa interessi tanti utenti bisogna inquadrare la macchina su cui si innesta. La Snapmaker U1 è una stampante 3D che ha fatto parlare di sé per il suo sistema di cambio utensile a quattro teste: invece di tagliare e sostituire il filamento a ogni cambio di colore, tiene quattro testine caricate e preriscaldate contemporaneamente, richiamando quella giusta al momento opportuno. Il risultato, secondo il produttore, è una stampa multicolore molto più rapida e con sprechi di materiale nettamente ridotti.

L’involucro chiuso, però, sulla U1 non è incluso di serie: esiste una cover ufficiale opzionale, venduta separatamente, che estende le capacità della macchina ai materiali ad alta temperatura come ABS, ASA e compositi in fibra di carbonio. Ed è proprio qui che il trucco della scatola IKEA trova la sua ragione d’essere, perché offre a costo quasi nullo una parte di quei vantaggi, in particolare l’isolamento acustico e la protezione dalla polvere, senza passare dall’accessorio dedicato.

Questo tipo di soluzioni è il cuore stesso della cultura maker. Le piattaforme dove si condividono i modelli stampabili pullulano di progetti che reinterpretano oggetti d’uso comune, e gli arredi IKEA, economici e dalle dimensioni standardizzate, sono da anni una materia prima privilegiata per modifiche e adattamenti di ogni genere, dai mobili ai supporti per attrezzature tecniche. La SAMLA, con il suo formato regolare e il prezzo contenuto, si presta particolarmente bene allo scopo.

Va però ricordato, per onestà, che si tratta di una modifica non ufficiale e quindi a proprio rischio. Il montaggio richiede qualche accortezza, come scollegare il tubo del filamento e il cavo USB-C durante l’installazione, operazione più semplice se si staccano i cavi vicino alla testina prima di iniziare. E trattandosi di una soluzione artigianale, non garantisce le stesse prestazioni né le stesse certificazioni dell’involucro originale, soprattutto sul fronte delle alte temperature.

Resta comunque un esempio efficace di come, nel fai da te tecnologico, l’ingegno valga spesso quanto la spesa. Con una scatola da pochi euro e un connettore stampato in casa, chi possiede una Snapmaker U1 può ridurre rumore e polvere in postazione senza attendere l’accessorio dedicato, in pieno spirito di quella comunità che fa della stampa 3D anche un terreno di sperimentazione continua.