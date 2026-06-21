Carrefour sta svendendo questo televisore 4K da 55 pollici, ideale per il soggiorno: io l'ho comprato ed è una bomba

In questi casi il vero affare si misura sul rapporto tra la diagonale, la qualità dell’immagine e il prezzo richiesto.

L’occasione in questione riguarda un TCL P61 (modello 55P61K), un televisore da 55 pollici proposto a 289 euro a fronte di un prezzo di listino di 379 euro, con uno sconto del 24 per cento valido fino al 29 giugno 2026. Una cifra che colloca il prodotto nella fascia più accessibile del mercato, pur portando in soggiorno una diagonale generosa.

Sul piano tecnico si tratta di un pannello da 139,7 centimetri con risoluzione 4K Ultra HD, quattro volte più definita rispetto al Full HD, abbinato a una scocca in alluminio e a una luminosità dichiarata di 270 candele per metro quadrato. Numeri in linea con quanto ci si può attendere da un televisore di questa categoria di prezzo, pensato per l’uso quotidiano più che per l’home cinema spinto.

Carrefour ha la TV del momento ad un prezzo vantaggioso

Il cuore intelligente è affidato alla piattaforma Google TV, che integra l’accesso diretto alle principali applicazioni di streaming e la possibilità di gestire i contenuti tramite assistente vocale. È il tipo di dotazione che oggi si dà quasi per scontata, ma che su un modello così economico rappresenta comunque un valore aggiunto, perché evita di dover ricorrere a un dispositivo esterno per rendere smart il televisore.

Sul versante della consegna, la modalità standard è indicata entro sei giorni con un costo di spedizione di 5,90 euro, una voce da mettere in conto nel calcolo della spesa complessiva. Per chi preferisce evitarla, resta naturalmente la possibilità del ritiro in punto vendita, quando disponibile.

Per inquadrare l’offerta conviene ricordare che un 55 pollici 4K con sistema operativo integrato si attesta di norma su cifre superiori, e scende sotto i 300 euro soprattutto in occasione di promozioni mirate. A questo prezzo il TCL P61 si rivolge a chi cerca un secondo televisore per la camera o un apparecchio principale dal costo contenuto, senza pretese da fascia alta.

Restano da valutare, come sempre, gli aspetti che le schede sintetiche non sempre evidenziano, dalla gestione dell’HDR al numero e alla disposizione delle porte HDMI, dettagli che fanno la differenza per chi intende collegare console o decoder e che vale la pena verificare prima dell’acquisto, soprattutto quando la spinta all’acquisto arriva da uno sconto a tempo.