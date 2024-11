Lo sconto del 50% sul robot aspirapolvere LEFANT fa esplodere AMAZON

Lefant è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di dispostivi per la pulizia della casa e oggi, il suo robot aspirapolvere viene messo in sconto del 50% (attivabile tramite coupon) per un costo finale di 114,95€.

Robot aspirapolvere Lefant a metà prezzo su Amazon!

Il robot aspirapolvere Lefant M210P è un dispositivo intelligente e altamente efficiente, progettato per semplificare la pulizia della casa con un design innovativo. Grazie alla tecnologia Freemove 3.0, il M210P è più preciso e intelligente, evitando di cadere dalle scale o di rimanere bloccato. Il robot regola automaticamente il suo percorso per superare gli ostacoli e pulire in modo ottimale ogni angolo della tua casa.

Un altro punto di forza dell’M210P è la sua capacità di potenziamento del tappeto. Riconosce in modo intelligente i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni di pulizia superiori, mantenendo i tuoi tappeti sempre perfettamente puliti.

Particolarmente adatto per le famiglie con animali domestici, il M210P vanta una potente aspirazione da 2200Pa che cattura polvere, peli e immondizia grazie alle due spazzole laterali. L’aspirazione avviene attraverso una bocca brushless appositamente progettata per rimuovere facilmente i peli, senza bisogno di smontare o pulire le tradizionali spazzole a rullo.

Con una batteria a lunga durata, il robot può funzionare fino a 120 minuti su pavimenti in legno, senza disturbare con rumori fastidiosi. Inoltre, grazie all’app, è possibile selezionare diverse modalità di pulizia, come la pulizia organizzata, spot, lungo il muro, e altro ancora. Il M210P è anche compatibile con Alexa e Google Home, per un controllo ancora più facile.

Su Amazon, oggi, il robot aspirapolvere Lefant viene messo in sconto del 50% (attivabile tramite coupon) per un prezzo finale di 114,95€.

