Lampadina smart compatibile con Alexa e Google Home ad un PREZZO RIDICOLO

TP-Link è un brand molto attivo nella produzione di dispositivi per la casa smart e per la domotica e oggi, su Amazon, la sua lampadina smart viene messo in promozione con uno sconto maxi del 47% per un prezzo finale di 7,99€.

Lampadina smart: super prezzo e super specifiche tecniche

La lampadina smart L530E è la soluzione ideale per chi cerca comodità, personalizzazione e controllo totale sulle luci della propria casa. Grazie al controllo remoto, puoi gestire l’illuminazione ovunque tu sia, utilizzando l’app gratuita Tapo (disponibile per iOS e Android) su smartphone e tablet. Non è necessario alcun hub aggiuntivo: basta collegare la lampadina al Wi-Fi di casa e sarai subito pronto a personalizzare l’ambiente.

Con una palette di 16.000.000 di tonalità di colore, la lampadina multicolore ti permette di creare scenari unici, adattandosi perfettamente a qualsiasi momento della giornata o attività. Puoi regolare facilmente luminosità, temperatura della luce e scegliere il colore che meglio si adatta alla tua routine.

Il controllo vocale è un altro vantaggio della lampadina smart L530E, che è compatibile con Alexa e Google Assistant. Basterà un semplice comando come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera” per liberare le mani e ottenere il controllo immediato.

Inoltre, grazie alla funzionalità di scenari e programmazione, puoi creare orari di accensione e spegnimento, personalizzando luminosità e colore in base alle tue esigenze. La modalità Assente simula la presenza di qualcuno in casa, facendo accendere e spegnere le luci per dissuadere eventuali intrusi.

