Lampada Xiaomi al 40% di sconto su eBay: OFFERTISSIMA attiva

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto in formato mega del 40% sulla sua lampada da scrivania per un costo finale di 44,99€.

La Mi LED Desk Lamp 1S offre una perfetta illuminazione naturale, migliorata rispetto alla versione precedente. Con un flusso luminoso che raggiunge i 520 lm, e un illuminamento centrale di 1250 lux, questa lampada offre una luce più potente e uniforme senza compromettere l’aspetto esteriore.

Grazie alla sua resa cromatica Ra 90, la Mi LED Desk Lamp 1S garantisce una luce di qualità superiore, che rende i colori più vividi e naturali. L’indice Ra 90 soddisfa anche gli standard utilizzati in ambito medico, assicurando una visione ottimale in ogni situazione.

La lampada è dotata di una lente Fresnel progettata per riflettere e rifrangere la luce, creando un’illuminazione estremamente uniforme e naturale, ideale per lavorare o leggere senza affaticare gli occhi. Inoltre, grazie alla tecnologia avanzata, Mi LED Desk Lamp 1S elimina lo sfarfallio e riduce l’affaticamento oculare, anche a bassi livelli di luminosità, grazie alla regolazione della modulazione di impulso (PWM).

La lampada offre 4 modalità di illuminazione, ognuna progettata per diverse esigenze, e una protezione per gli occhi che la rende perfetta per lunghe sessioni di studio o lavoro. In modalità focus, la lampada simula un “respiro”, incoraggiandoti a fare delle pause per ridurre lo stress visivo e aumentare la produttività. Infine, la Mi LED Desk Lamp 1S è compatibile con Assistente Google, Alexa e Siri.

