La USB-C ha RIVOLUZIONATO iPhone: ecco i pregi della nuova porta

L’introduzione della porta USB-C nell’iPhone 15 ha segnato un punto di svolta significativo, portando con sé una serie di vantaggi e nuove possibilità. Questa novità hardware ha trasformato l’iPhone 15 in un dispositivo più versatile, migliorando notevolmente l’esperienza utente e consentendo agli utenti iOS di abbandonare la storica, ma ormai vetusta, lenta e limitata, porta Lightning.

Non si tratta di certo di un’innovazione tecnologica in senso stretto, ma l’arrivo della USB-C su iPhone 15 segna una rivoluzione nel campo della connettività per l’ecosistema iOS. Le possibilità e funzioni sbloccate con l’arrivo della nuova porta tipo C sono infinite, vediamone alcune tra le più importanti.

Connettività Estesa

Grazie alla porta USB-C, l’iPhone 15 può essere connesso a una vasta gamma di dispositivi esterni, come dischi SSD, webcam e controller di gioco. È possibile anche collegare il dispositivo a uno Studio Display, che funge da hub USB e amplia ulteriormente le opzioni di connettività. Inoltre, per quanto anacronistico, la USB-C permette l’utilizzo di mouse e tastiere cablate, rendendo l’esperienza d’uso ancora più personalizzabile.

L’implementazione della porta USB-C ha anche migliorato l’esperienza di gaming, permettendo l’utilizzo di controller esterni tramite un semplice cavo USB, senza il bisogno di adattatori o hub esterni.

Scambio dati veloce e Video ProRes su SSD

La porta USB-C consente la registrazione audio e video di alta qualità direttamente su dispositivi esterni come SSD. Nonostante alcune limitazioni nell’utilizzo simultaneo di microfoni esterni e registrazione su SSD esterni, le opzioni di registrazione e monitoraggio sono notevolmente migliorate. Alcune applicazioni esterne per la registreazione video, come la nuova Blackmagic Camera, sfruttano i dischi esterni collegati tramite USB-C, per l’archiviazione in tempo reale di filmati ProRes in 4K fino a 60fps, con profilo Apple Log ed impostazioni tipiche delle mirrorless professionali di ultima generazione.

Ad ogni modo, la USB-C su iPhone 15 si rende utile anche per gli utenti non interessati alle suddette funzioni video professionali. Il nuovo standard, infatti, offre velocità di trasferimento dati notevolmente superiori rispetto alla vecchia Lightning, consentendo il passaggio di foto e video ad altissima risoluzione in tempi decisamente ridotti.

Le prove di velocità condotte su SSD esterni collegati direttamente all’iPhone 15 hanno evidenziato prestazioni elevate, con velocità di scrittura di circa 50 megabit al secondo e velocità di lettura tra 180 e 200 megabit al secondo. Queste caratteristiche assicurano trasferimenti di dati rapidi e efficienti, ottimizzando ulteriormente l’utilizzo del dispositivo in vari contesti.

Una vera rivoluzione per iPhone

Seppur soggetta ad un colpevole e – secondo il parere di molti – ingiustificato ritardo, l’adozione della porta USB-C ha rivoluzionato la connettività su iPhone 15. Il nuovo top di gamma è finalmente capace, grazie alla USB di tipo C, di soddisfare una vasta gamma di esigenze e di adattarsi a svariati utilizzi. Dalla connettività estesa all’esperienza di gaming, dalla registrazione di alta qualità alle velocità di trasferimento dati elevate, la nuova porta USB-C di iPhone è il vero punto di forza dei nuovi modelli 15 e 15 Pro.

