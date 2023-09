iPhone 15 a rate senza busta paga, anche con carta prepagata (tasso zero)

L’acquisto di prodotti tecnologici, come i nuovissimi iPhone 15, a rate è una pratica ormai consolidata in molti negozi e catene di elettronica. Anche gli Apple Store offrono questa possibilità. Tuttavia, spesso si tratta di procedure complesse che prevedono l’intervento di finanziarie, l’invio di documenti, attese e costi aggiuntivi.

Amazon propone un approccio diverso e più semplice, al quale possono accedere praticamente tutti e che non richiede documenti o procedure particolari:

Acquista iPhone 15 a rate su Amazon

Amazon offre la possibilità di dilazionare il pagamento dell’iPhone 15 in comode rate mensili. Questa opzione, gestita direttamente da Amazon, elimina la necessità di inviare contratti o affrontare procedure burocratiche. Al momento dell’acquisto, è sufficiente selezionare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili”. Non ci sono interessi o altri costi aggiuntivi e i requisiti per essere considerati idonei al pagamento rateale sono davvero pochi e molto semplici.

Requisiti per l’acquisto a rate:

Residenza in Italia.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Una carta valida associata all’account, vanno bene anche le carte di debito come Postepay, Hype, Revolut e simili.

Una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: non è possibile avere più di un pagamento rateale per categoria e prodotto e non più di tre pagamenti rateali attivi contemporaneamente.

iPhone 15 a rate su Amazon: modelli disponibili

iPhone 15 | Acquistalo a rate da 195,80€ al mese

iPhone 15 Plus | Acquistalo a rate da 225,80€ al mese

iPhone 15 Pro | Acquistalo a rate da 257,80€ al mese

iPhone 15 Pro Max | Acquistalo a rate da 297,80€ al mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.