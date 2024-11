La domotica ai massimi livelli con l'interruttore smart Shelly (-36%)

Shelly è un’azienda leader nella produzione di dispositivi per la casa intelligente e per una domotica di primo livello: su Amazon, oggi, il suo interruttore smart viene messo in offerta con uno sconto del 36% per un prezzo finale di 9,52€.

Tutte le caratteristiche di questo interruttore smart

Il Shelly Plus 1 Mini Gen3 è il dispositivo perfetto per chi cerca un controllo intelligente senza compromessi in un formato ultra compatto. Con dimensioni ridotte e prestazioni elevate, è il più piccolo interruttore a relè della sua categoria, capace di offrire funzionalità avanzate e versatilità per la tua casa smart. Grazie ai nuovi connettori robusti, supporta fili fino a 4 mm², garantendo una connessione affidabile e sicura. Questa caratteristica lo rende ideale per installazioni durevoli e senza preoccupazioni.

Con un canale da 8A e la capacità di operare sia in corrente alternata che in corrente continua, il Shelly Plus 1 Mini Gen3 si adatta perfettamente a una vasta gamma di dispositivi ed elettrodomestici, assicurando potenza e versatilità in ogni situazione.

Il controllo remoto è un gioco da ragazzi. Puoi facilmente automatizzare e gestire dispositivi come porte del garage o sistemi di irrigazione da qualsiasi luogo tramite l’app Shelly Smart Control. Inoltre, è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home, per un’esperienza ancora più intuitiva.

Non serve un HUB: il Shelly Plus 1 Mini Gen3 offre compatibilità e flessibilità con diverse piattaforme e protocolli, integrandosi senza problemi con la tua infrastruttura domestica preesistente. La programmazione è semplice e personalizzabile, permettendoti di creare un sistema smart affidabile e ottimizzato.

Su Amazon, oggi, l’interruttore smart Shelly viene messo in offerta con uno sconto del 36% per un prezzo finale di 9,52€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.