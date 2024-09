JBL GO 3 è una cassa bluetooth leggera, portatile e con un audio di qualità TOP (-33%)

JBL è una marca premium nell’ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, la sua cassa bluetooth, la GO 3 viene messo in offerta con un maxi sconto del 33% per un prezzo finale di 29,99€.

La cassa Bluetooth JBL GO 3 è l’accessorio perfetto per chi cerca un diffusore portatile con suono di alta qualità e praticità. Equipaggiata con il potente JBL Pro Sound, questa cassa offre bassi corposi e un audio cristallino, permettendoti di riprodurre in streaming wireless la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Il design compatto e il look alla moda della JBL GO 3 la rendono l’accessorio ideale da portare sempre con te. Con i suoi tessuti variopinti, gli inserti espressivi e le piccole dimensioni, questa cassa tascabile occupa poco spazio e si distingue per il suo stile audace, combinando estetica e funzionalità.

La certificazione IPX67 garantisce che la JBL GO 3 sia resistente ad acqua e polvere, rendendola adatta per l’uso in spiaggia, a bordo piscina o persino sotto la doccia. Non dovrai preoccuparti di eventuali danni causati da ambienti umidi o polverosi.

Inoltre, la lunga autonomia della batteria ti consente di ascoltare la tua musica senza interruzioni: con una sola ricarica, la cassa ricaricabile JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth JBL GO 3 viene messa in maxi sconto del 33% per un costo totale di 29,99€. Approfittane ora!

