JBL Charge 5: cassa bluetooth in mega sconto del 45% su Amazon

La JBL Charge 5 è il diffusore portatile Bluetooth ideale per chi desidera un suono potente e di qualità ovunque si trovi. Dotata di JBL Pro Sound, offre un audio coinvolgente grazie a un driver racetrack e a due JBL Bass Radiator, che garantiscono bassi profondi e corposi. Perfetta per chi ama ascoltare la musica in movimento, questa cassa è in grado di riprodurre i tuoi brani preferiti direttamente da smartphone o tablet.

Uno dei punti di forza della JBL Charge 5 è la sua eccezionale autonomia. Con una sola ricarica, puoi goderti fino a 20 ore di riproduzione musicale continua, senza preoccuparti di rimanere senza batteria. Inoltre, grazie al powerbank integrato, puoi ricaricare i tuoi dispositivi mentre ascolti musica, per non interrompere mai il divertimento.

Pensata per resistere a ogni situazione, la JBL Charge 5 è dotata di certificazione IPX67, che la rende completamente impermeabile e resistente alla polvere. Che tu sia in piscina, al parco o in spiaggia, puoi portare la tua musica sempre con te senza preoccupazioni.

Infine, grazie alla funzione PartyBoost, è possibile abbinare due o più diffusori compatibili per creare un effetto stereo e amplificare il suono. Che tu stia organizzando una festa in casa o un picnic all’aperto, la JBL Charge 5 renderà ogni momento ancora più speciale, regalando un’esperienza sonora straordinaria e immersiva.

Su Amazon, oggi, viene applicato un mega sconto del 45% sulla cassa bluetooth JBL che viene venduta a 109€.