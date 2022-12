Per qualcuno è il “segreto di Pulcinella” – e forse è davvero così -, ma una comunicazione ufficiale da parte di Apple non era mai arrivata prima d’oggi. Sì perché con un tweet accompagnato da tanto di foto, Tim Cook ha confermato che gli iPhone utilizzano sensori a marchio Sony per le fotocamere.

La partnership tra Apple e Sony è ufficiale, parola di Tim Cook: cosa si “scopre” sugli iPhone

Sappiamo benissimo quanto sia riservato il gigante di Cupertino su tutto ciò che riguarda l’hardware interno dei suoi dispositivi, iPhone in particolare. Il cinguettio di Tim Cook rappresenta dunque una sorta di apertura inaspettata con chi sta dall’altro lato. Bravo Tim, così si fa!

“Collaboriamo con Sony da oltre un decennio per creare i sensori per le migliori fotocamere al mondo per iPhone“, scrive Tim Cook sul social network dell’amico/nemico Elon Musk. Se non è un’ufficialità questa…

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022

Quindi possiamo dire che anche gli ultimi iPhone 14 utilizzano sensori realizzati da Sony, e immaginiamo sarà lo stesso anche in futuro, con iPhone 15. Nessuna grande novità in fin dei conti, nessuna scoperta da lasciare qualcuno a bocca aperta. La notizia era ufficiosa già da tempo, ripetiamolo, ma da oggi c’è la certezza di una partnership tra Apple e Sony, e chissà che questa non possa evolversi negli anni a seguire per abbracciare anche nuovi campi.

Nella foto pubblicata su Twitter si vede il CEO di Apple Tim Cook in buona compagnia del CEO di Sony Kenichiro Yoshida. Dato che un pizzico d’ironia non guasta mai, ci chiediamo: cosa starà guardando con così tanta attenzione il buon Cook? Non conosce forse il retro di un iPhone?

Immagine di copertina ©MKBHD

