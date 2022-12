Da quando c’è Elon Musk al timone di Twitter, ogni giorno (o quasi) c’è qualcosa da segnalare circa il social network dei cinguettii. Non possiamo di certo riportare proprio tutto quello che succede, ma quando ci sono aggiornamenti di rilievo – che riguardano anche Apple e i suoi dispositivi – vale la pena spendere qualche parola anche qui su Melablog.

Twitter Blue, spunta blu, spunta oro e prezzi maggiorati per iOS

La notizia principale è certamente il ritorno di Twitter Blue, ovvero quell’abbonamento mensile a pagamento che porta con sé diversi vantaggi. Spiccano la possibilità di modificare i post e soprattutto la “conquista” della tanto desiderata spunta blu.

Per evitare il proliferare di account fake, Musk e soci hanno ben pensato di inserire qualche passaggio in più durante la richiesta di sottoscrizione: tra le altre cose, sono infatti necessari un numero di telefono attivo e un profilo attivo da almeno 90 giorni.

Quanto costa Twitter Blue? L’abbonamento – pensato per consentire alla piattaforma social di monetizzare – richiede un pagamento mensile di 8 dollari per chiunque si iscriva da web o da un dispositivo Android. Per chi invece conclude la procedura da iPhone o iPad, il prezzo sale a 11 dollari. Elon Musk e Tim Cook avranno anche fatto pace dopo l’acceso confronto, ma l’imprenditore dietro Tesla e SpaceX proprio non vede di buon occhio la tassa del 30% che viene pagata ad Apple per ogni acquisto via App Store e app di terze parti. Come Twitter, appunto.

Come avrai probabilmente notato dal tweet riportato qui sopra, c’è una spunta color oro mai vista prima. Sì, questa è un’altra novità e viene assegnata a tutti i profili delle aziende ufficiali. Per dirla in breve, è il simbolo degli account verificati. Le spunte blu non sono scomparse, ma ora appaiono accanto al nome di chi ha un abbonamento a Twitter Blue oppure indicano che quell’account è stato “verificato” secondo criteri precedenti, e che quindi “potrebbe essere o non essere notorio”.

Quindi sì, chi oggi vanta una spunta blu, in futuro (a breve, stando alle parole di Musk) dovrà pagare per mantenerla.

Dove è disponibile Twitter Blue?

L’abbonamento è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Non sappiamo quando e sarà esteso ad altri paesi, tra cui l’Italia.

