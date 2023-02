Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, nel 2024 potrebbe arrivare una configurazione inedita di iPhone. Prendendo in prestito da Apple Watch la denominazione “Ultra”, questo smartphone potrebbe costare molto più di iPhone 14 Pro Max (ad oggi il modello più costoso) e avere un design unico, mai visto fino ad ora. Come potrebbe essere dunque questo iPhone Ultra? Un designer lo ha immaginato e ha realizzato un concept davvero interessante.

iPhone Ultra potrebbe essere così

A realizzare il concept è il designer Jonas Daehnert, che in poche ore ha guadagnato – con merito – un discreto successo sui social e sui siti che trattano (anche) l’argomento Apple. Il suo iPhone Ultra è chiaramente ispirato ad Apple Watch Ultra, dai materiali alla palette di colori.

«Non so nulla delle voci che circolano in giro. Il mio è una sorta di esercizio per vedere se è possibile adottare lo stesso linguaggio di design di Apple Watch Ultra», ha scritto Jonas Daehnert. Il risultato è davvero interessante, e il fatto che se ne stia parlando così tanto ne è la conferma.

Al pari dello smartwatch Apple super corazzato (che puoi acquistare ora in offerta su Amazon), iPhone Ultra è robusto, più spesso. I bordi sono sì arrotondati, ma la parte della cornice che abbraccia il display è piatta, a filo. Proprio come su Apple Watch Ultra. I pulsanti laterali (accensione, volume +/-) sono sporgenti, lo switch per il silenzioso presenta invece una texture ruvida.

Altri elementi che balzano all’occhio (piacevolmente, a parer mio) sono un pulsante programmabile sul fianco sinistro, in basso, e la porta USB-C. Questi dettagli sono evidenziati dall’arancione, che spicca anche su Apple Watch Ultra.

Fosse così, sarebbe davvero un smartphone accattivante. Sicuramente robusto, resistente e con un’autonomia fuori dal comune. Non dimentichiamo però che, per quanto ben fatto, si tratta “solo” di un concept e che iPhone Ultra, dovesse mai essere presentato, potrebbe essere totalmente diverso.

Tu cosa ne pensi? Acquisteresti un iPhone con questo look?

