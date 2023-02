A quanto pare, Apple starebbe studiando una nuova strategia per aumentare ulteriormente il prezzo dell’iPhone di fascia alta. Sì, perché a questo giro non si parla semplicemente di un rebranding – ovvero del passaggio dal Pro Max all’Ultra – ma di aggiungere proprio un nuovo modello alla gamma. Il debutto di questo inedito smartphone, stando alle ultime, potrebbe esserci già nel 2024.

iPhone 16 Ultra: si intensificano le voci

La notizia giunge, come al solito, da Mark Gurman. La firma di Bloomberg, tramite la sua newsletter Power On, spiega che un iPhone Ultra sarebbe nei piani del gigante di Cupertino. Anche perché Tim Cook, attuale CEO dell’azienda californiana, ha sottolineato (durante l’ultima conferenza sugli utili) che le persone sono disposte a pagare di più per il miglior smartphone sul mercato. Quasi a voler dire che, alla fine, un prezzo di partenza superiore ai 1.500€ (considerando il listino italiano) non rappresenterebbe un problema per un gran numero di consumatori.

E i numeri sembrano essere dalla parte di Apple, perché iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, nonostante le problematiche iniziali relative alla disponibilità, hanno riscosso molto più successo dei due modelli base (che in verità, aggiungono poco o nulla rispetto agli smartphone del 2022).

A proposito del brand Ultra, Gurman scrive:

Piuttosto che rinominare il Pro Max in “Ultra”, Apple potrebbe aggiungere al listino un iPhone di fascia ancora più alta. La società sta discutendo proprio di questo, potenzialmente per la gamma del 2024.

Le caratteristiche sono al momento un mistero, anche per un esperto come Gurman. Le ipotesi sono uno schermo ancora più ampio, un chip ancora più potente e – soprattutto – esclusivo, e un comparto fotografico senza precedenti. Il design pieghevole è invece scartato: un iPhone Fold – secondo la penna di Bloomberg – non sarebbe attualmente nei pensieri di Apple.

Come in tanti già sapranno, la configurazione Ultra ha fatto il suo debutto con Apple Watch. Lo smartwatch top di gamma vanta un design innovativo e una scheda tecnica davvero impressionante, ma è impressionante anche il prezzo. In Italia lo si trova, in offerta, intorno ai 900€. Se sei interessato/a, lo trovi su Amazon.

