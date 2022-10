Il successo di iPhone è tra le certezze del mercato degli smartphone e non è mai stato in discussione. Certi numeri però, come quelli condivisi di recente da Piper Sandler (azienda specializzata in investimenti), restano interessanti poiché confermano quanto il gigante di Cupertino resti il punto di riferimento dei più giovani.

In base ai risultati dell’ultima ricerca, l’87% dei teenager statunitensi possiede un iPhone e l’88% non ha dubbi sul fatto che il prossimo da acquistare sarà, appunto, un iPhone. Nel corso degli ultimi 10 anni la percentuale di adozione dello smartphone made-in-Cupertino è praticamente raddoppiata: nel 2012, “solo” il 40% dei teenager USA possedeva un smartphone con l’iconica mela sul retro.

Interessante è anche il commento relativo ai servizi, su cui Apple sta puntando forte ormai da diversi anni (e ci sono importanti notizie anche in ottica Microsoft). Piper Sandler scrive (via MacRumors):

Riteniamo che questi trend positivi possano anche contribuire ad una ulteriore crescita dei servizi, poiché la base di installazione degli hardware Apple è in costante aumento.

Il ragionamento fila liscio: maggiore è il numero di device Apple in circolazione, più c’è possibilità di crescita per servizi come Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e via dicendo.

Apple Watch resta lo smartwatch di maggior successo tra i più giovani, ma la percentuale d’azione è di gran lunga inferiore rispetto a quella conquistata da iPhone. L’indossabile si ferma infatti al 31%, un risultato certamente positivo ma non così straordinario.