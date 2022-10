Come da piani in agenda, Microsoft ha tenuto ieri – giorno di un importante anniversario – il suo evento Surface durante il quale ha presentato un bel po’ di novità, tutte interessanti dobbiamo ammettere. Al keynote trasmesso in diretta streaming ha partecipato – a suo modo – anche Apple, e infatti ci sono ottime notizie per chi utilizza dispositivi e sistemi operativi di entrambi i colossi tech. Ma procediamo con ordine.

Surface Laptop 5

Rispetto a quello di quarta generazione, il Surface Laptop 5 mette definitivamente da parte i chip AMD per sposare quelli realizzati da Intel: la scelta è tra Core i5 e Core i7 di dodicesima generazione.

Il look resta praticamente invariato (anche se si aggiunge una nuova tinta in verde), e – a conti fatti – va bene così. Arriverà sul mercato nelle versioni con display touch da 13,5 pollici e 15 pollici rispettivamente (sempre nel formato 3:2), con supporto al Dolby Atmos 3D e alla tecnologia Thunderbolt 4.

L’uscita è fissata per il 25 ottobre, anche in Italia. Il prezzo di partenza è di 1.209 euro, forse un pelino troppo alto.

Microsoft Surface Pro 9

A differenza del Laptop 5, il Surface Pro 9 sbarcherà in Italia solo l’8 novembre (e con un prezzo di partenza di 1329 euro). Anche in questo caso cambia poco in termini di design: stessa natura 2-in-1 (con tutti i pro del caso, come lo stand sul retro e il supporto alla pencil), stesso chassis in alluminio (anche se disponibile in più colori).

La notizia interessante è che il device arriva anche in una opzione Arm con processore SQ3 di Qualcomm e Microsoft. Il chip porta con sé alcune feature esclusive, come il supporto al 5G e una nuova unità legata all’intelligenza artificiale.

C’è però qualcosa che manca: la porta Jack 3,5mm.

Microsoft e Apple, al via la nuova collaborazione

Come detto poco sopra, anche l’azienda guidata da Tim Cook è stata chiamata in causa durante l’evento Microsoft. Questo perché, un po’ a sorpresa, sono state annunciate importanti novità in seguito ad una partnership che può avere solo risvolti positivi: