iPhone sta vincendo la guerra mondiale degli smartphone

Non fatevi ingannare dai dati grezzi: il vantaggio di Android su iPhone è apparente e temporaneo. Con le sue strategie, infatti, Apple sta lentamente vincendo la guerra globale per la supremazia del mercato degli smartphone. E una parte non indifferente di merito va a noi utenti, disposti a spendere sempre di più per acquistare un telefono con la mela.

iPhone 15 sarà lo smartphone più costoso della storia di Apple, e oramai il trend è irreversibile. Il mercato spinge sempre più sugli smartphone premium, capaci di supportare le ultime tecnologie e di effettuare un vero salto quantico dalle precedenti generazioni. Ecco perché tutti i produttori stanno rapidamente spostando risorse sui dispositivi oltre i 600 dollari. E indovinate un po’ chi è che domina in questo segmento?

Vi diamo solo due dati. 1. Più della metà del fatturato globale smartphone nel 2022, secondo Counterpoint, è derivato da smartphone di fascia alta. E 2. Le vendite di iPhone costituiscono il 75% di questa categoria.

Premium vs. Fascia Bassa

Attualmente, il mercato globale degli smartphone è diviso tra dispositivi di fascia bassa e di fascia alta. Android domina il primo segmento, e Apple l’altro. E il trend è consolidato: gli utenti scelgono sempre più prodotti high-end. Tant’è che, a fronte di un calo del fatturato globale dell’12% nel 2022, le vendite di smartphone premium sono cresciute dell’1%.

In un periodo di crisi e contrazione del mercato, in altre parole, gli utenti spendono ancora più saggiamente i propri soldi, e preferiscono impiegarli in un prodotto più performante e longevo; dunque, più tutelante dal punto di vista dell’investimento. E questo non avviene solo negli USA o in Europa, ma ovunque nel mondo.

“Il segmento premium, che ha costantemente sovraperformato il mercato globale degli smartphone, si è accaparrato più di un quinto delle vendite globali totali di smartphone” spiegano da Counterpoint.

“Mentre gli smartphone diventano più centrali nella loro vita, le persone sono pronte a spendere di più per i loro dispositivi e a tenerli più a lungo. Questo è anche uno dei motivi per cui il segmento di prezzo di 1.000 dollari e oltre è stato il più rapida crescita (38% su base annua) nel 2022”.

Android = Fascia Bassa

Apple ha sempre puntato sulla fascia alta; Android, invece, non è mai andato davvero bene sui telefoni di punta. Spopola nelle fasce low-cost, che però sono anche quelle coi margini inferiori. E ora Apple gode di una posizione dominante: possiede il 75% del mercato degli smartphone di alto livello su scala mondiale. Android si ferma al 23% ed è in calo.

Detta in soldoni, le persone si spingono verso prodotti percepiti come di fascia alta; e nel comune sentire, i prodotti di fascia alta hanno una mela morsicata sopra. È dal 2007 che Apple lavora su questo, ed è impossibile che gli equilibri cambino tanto rapidamente.

Al secondo posto della classifica, infatti, troviamo Samsung a distanza siderale: nel segmento mercato premium, le sue vendite sono diminuite del 5% su base annua nel 2022. A favore di Apple, ovviamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.