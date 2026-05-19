iPhone pieghevole, il problema non è lo schermo: Apple si ferma sulla cerniera

L’iPhone pieghevole potrebbe essere ancora più lontano del previsto, non per lo schermo ma per il componente più delicato di tutti.

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile rinvio legato alla cerniera, cioè alla parte che deve reggere migliaia di aperture e chiusure senza giochi, rumori, cedimenti o segni visibili nell’uso quotidiano. Per Apple sarebbe un nodo tutt’altro che secondario, perché il primo foldable non può permettersi di arrivare sul mercato con la sensazione di essere un esperimento.

Il punto non è solo entrare nel settore dei pieghevoli, dove Samsung, Google e altri produttori Android hanno già accumulato anni di esperienza. Apple deve arrivarci con un prodotto che sembri maturo fin dal primo giorno, soprattutto se verrà posizionato in una fascia altissima.

La cerniera è il vero banco di prova

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe già fatto progressi sul fronte del display, puntando a ridurre o rendere quasi invisibile la piega centrale. Ma un pannello convincente non basta se il meccanismo che lo sostiene non dà garanzie nel tempo. La cerniera deve essere sottile, resistente, fluida e stabile, senza trasformare il telefono in un oggetto fragile o da trattare con cautela.

È qui che un iPhone pieghevole diventa molto diverso da un normale iPhone. Ogni apertura mette in gioco parti meccaniche, tolleranze, polvere, pressione sul display e usura dei materiali. Se la cerniera non convince, il problema non resta nascosto nella scheda tecnica: si sente in mano, si vede dopo mesi di utilizzo e può intaccare subito la fiducia nel prodotto.

Perché Apple può permettersi di aspettare

Un rinvio, se confermato, sarebbe fastidioso per chi attende da anni il primo foldable Apple, ma non sorprenderebbe. L’azienda è arrivata spesso dopo altri produttori su alcune categorie, cercando di entrare quando il prodotto poteva essere raccontato come più rifinito. Nel caso dell’iPhone pieghevole, però, il margine di errore è più stretto, perché il mercato conosce già pregi e difetti di questo formato.

Samsung ha migliorato molto i suoi Fold, mentre altri produttori hanno spinto su spessori ridotti, batterie più grandi e display più comodi. Apple non deve solo dimostrare di saper fare un telefono che si apre: deve spiegare perché quel formato abbia senso dentro l’ecosistema iPhone, tra app, iPad, continuità con macOS e uso quotidiano. Senza una cerniera solida, tutto questo discorso resta appeso a un componente meccanico.

Il rischio è lanciare troppo presto

La tentazione di accelerare esiste, anche perché un iPhone pieghevole darebbe ad Apple una novità hardware molto forte dopo anni di evoluzioni più graduali. Ma lanciare troppo presto potrebbe essere più dannoso che aspettare. Un foldable Apple con scricchiolii, giochi nella cerniera o dubbi sulla durata diventerebbe subito il bersaglio perfetto, molto più di un prodotto Android con gli stessi limiti.

Per questo l’indiscrezione va letta più come un segnale tecnico che come un addio al progetto. Apple sembra ancora interessata al formato, ma vuole evitare che il primo iPhone pieghevole nasca con una debolezza evidente. In fondo, la vera domanda non è quando arriverà, ma se riuscirà a sembrare davvero un iPhone anche nel gesto più difficile: aprirsi e chiudersi ogni giorno senza far pensare alla sua fragilità.