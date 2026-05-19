Paghi per un Android, ma ti sembra di avere un iPhone: il nuovo sistema operativo che copia tutto da Apple

Per anni cambiare smartphone ha significato affrontare una piccola rivoluzione personale. Passare da iPhone ad Android non era soltanto una questione di dispositivo diverso.

Spesso voleva dire perdere impostazioni, ricostruire schermate, riconfigurare applicazioni e ripartire quasi da zero. Molti utenti hanno rinunciato proprio per questo motivo, preferendo restare nell’ecosistema Apple pur desiderando provare alternative differenti.

Con l’arrivo di Android 17, però, Google sembra voler eliminare uno degli ostacoli più grandi nel mondo degli smartphone: rendere il passaggio da iPhone ad Android così semplice da dare l’impressione di non aver cambiato sistema operativo.

L’obiettivo è evidente: ridurre quasi completamente il senso di “rottura” che normalmente accompagna il cambio di piattaforma.

Android 17 copia quasi tutta l’esperienza iPhone

Fino a oggi il trasferimento tra dispositivi permetteva generalmente di recuperare elementi basilari come immagini, rubrica o calendario. Con il nuovo approccio annunciato da Google il processo diventa molto più profondo.

Il sistema promette di trasferire una quantità di informazioni molto più ampia: cronologia delle chiamate, impostazioni personali, email, password, note, messaggi, configurazioni e persino l’organizzazione della schermata principale.

La funzione che sta attirando maggiore attenzione riguarda proprio la Home. Android 17 cerca infatti di ricreare automaticamente la struttura che l’utente aveva su iPhone, mantenendo una disposizione il più possibile simile delle applicazioni e delle cartelle.

Per chi cambia smartphone, questo significa accendere il nuovo dispositivo e ritrovare un ambiente familiare quasi immediatamente.

L’effetto psicologico potrebbe essere enorme: meno tempo perso, meno configurazioni manuali e soprattutto meno sensazione di dover imparare tutto da capo.

Password, WhatsApp ed eSIM: la vera sfida del nuovo sistema

Il trasferimento di foto e contatti rappresenta ormai la parte più semplice. La vera complessità si trova altrove: password, profili telefonici digitali e dati delle applicazioni sono sempre stati gli elementi più difficili da spostare tra ecosistemi diversi.

Android 17 prova a intervenire proprio su questi aspetti. Le credenziali salvate su iPhone potrebbero essere recuperate in modo molto più diretto, riducendo i passaggi necessari per accedere nuovamente ai propri servizi.

Anche WhatsApp dovrebbe beneficiare di una maggiore integrazione nel processo iniziale, evitando procedure separate che in passato creavano spesso confusione.

Particolarmente interessante anche la gestione delle eSIM, i profili telefonici digitali utilizzati sempre più spesso sugli smartphone moderni. L’idea è permettere una migrazione più automatizzata senza costringere l’utente a lunghi processi di riattivazione.