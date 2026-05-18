iPhone 17 Pro sorprende nei test di ricarica: il vantaggio passa da MagSafe

iPhone 17 Pro torna al centro dell’attenzione per un aspetto spesso dominato dagli smartphone Android: la velocità di ricarica.

Un nuovo test su 33 modelli mostra infatti un risultato più interessante del previsto. Il dato da leggere con attenzione è questo: iPhone 17 Pro non vince perché ha la ricarica cablata più potente in assoluto. In quel caso il primo posto va al Galaxy S26 Ultra, capace di recuperare il 76% in 30 minuti. Il modello Apple si ferma appena dietro, al 74%, ma recupera terreno in modo netto quando entra in gioco la ricarica wireless.

La classifica complessiva premia proprio iPhone 17 Pro perché combina bene le due modalità. Nel test wireless, il dispositivo Apple arriva al 55% in 30 minuti, davanti a iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 e iPhone Air. È qui che il sistema MagSafe e l’allineamento magnetico mostrano il loro peso, riducendo uno dei limiti storici della ricarica senza fili.

Perché MagSafe fa la differenza

La ricarica wireless non dipende soltanto dai watt dichiarati. Conta moltissimo il modo in cui telefono e caricatore si allineano, perché una posizione imprecisa può ridurre efficienza, aumentare calore e rallentare il processo. Con MagSafe, Apple controlla meglio questo passaggio grazie ai magneti, rendendo la ricarica più stabile e prevedibile.

È un vantaggio meno spettacolare sulla scheda tecnica, ma molto concreto nell’uso quotidiano. L’utente appoggia l’iPhone sul caricatore e ottiene quasi sempre un contatto corretto, senza dover cercare manualmente il punto esatto. In un test da 30 minuti, questa precisione può fare più differenza di quanto sembri, soprattutto rispetto a sistemi wireless meno guidati.

Apple non punta solo sui watt

Il risultato racconta bene la strategia di Apple. Molti produttori Android hanno spinto per anni su numeri molto alti nella ricarica cablata, con alimentatori più potenti e batterie spesso più capienti. Apple è rimasta più prudente, preferendo un equilibrio tra velocità, gestione del calore, durata della batteria e integrazione con accessori certificati.

Questo non significa che iPhone 17 Pro sia automaticamente il migliore per chi vuole ricaricare tutto nel minor tempo possibile. Se si guarda solo al cavo, alcuni concorrenti restano più aggressivi. Il punto è diverso: nella somma tra cavo e wireless, l’iPhone riesce a essere molto competitivo, soprattutto perché la ricarica senza fili non appare più come una soluzione lenta o secondaria.

Cosa cambia per chi usa iPhone ogni giorno

Per l’utente comune, il dato più utile non è il primato in classifica, ma la ricarica rapida nei momenti brevi. Passare dal telefono quasi scarico a una carica sufficiente in mezz’ora può fare la differenza prima di uscire di casa, durante una pausa o mentre si lavora alla scrivania. In questo scenario, iPhone 17 Pro sembra comportarsi meglio di quanto molti si aspettassero.

Resta però una precisazione importante: i test di laboratorio aiutano a confrontare i modelli, ma nella vita reale contano anche alimentatore, cavo, caricatore MagSafe, temperatura e stato della batteria. Per ottenere risultati simili servono accessori adeguati e condizioni corrette, non un caricatore qualsiasi lasciato sul comodino da anni.