iPhone o Samsung, qual è migliore? I dati non mentono e c'è solo un vincitore

Chiedersi se sia meglio un iPhone o un Samsung è ormai un classico delle conversazioni tra appassionati, e la risposta dipende spesso dai gusti personali. Se però si sposta lo sguardo dai pareri ai dati di vendita, il quadro diventa più definito, perché esistono società di ricerca che misurano trimestre dopo trimestre chi conquista più mercato. E l’ultima rilevazione, relativa al primo trimestre del 2026, indica un vincitore preciso.

Secondo i numeri diffusi da Counterpoint Research, nei primi mesi dell’anno Apple ha superato Samsung conquistando la prima posizione mondiale per quota di mercato, con circa il 21 per cento del totale contro il 20 della rivale coreana. Non solo: lo smartphone più venduto al mondo in quel trimestre è stato l’iPhone 17, seguito a ruota dalle versioni Pro Max e Pro, a conferma di quanto la fascia alta pesi nella strategia di Cupertino. È un sorpasso che assume un valore particolare perché avviene in una fase complicata per l’intero settore, con le spedizioni globali in calo a causa della carenza di memorie e di una domanda più debole in diverse aree del pianeta.

iPhone vs Samsung: chi è il vincitore

Il dato, però, va letto con attenzione, perché racconta solo una parte della storia. Apple domina là dove il marchio e l’ecosistema pesano di più: Nord America, Europa, Cina. Samsung, al contrario, resta saldamente in testa in mercati come l’America Latina, il Medio Oriente e l’Africa, dove i volumi si costruiscono soprattutto con i modelli accessibili della serie Galaxy A. Sono due strategie quasi opposte. Cupertino vende tantissimo anche in alto, costruendo il proprio successo sui dispositivi premium; la casa coreana copre una porzione più larga del mercato puntando su prezzi contenuti e su una diffusione capillare.

In Europa, e dunque anche in Italia, la bilancia pende con decisione dalla parte di Apple. Nei mercati del Vecchio Continente, dove la maggior parte delle vendite riguarda dispositivi di fascia premium, la classifica dei modelli più richiesti è dominata dagli iPhone, con la serie 16 a presidiare le prime posizioni e un solo Samsung, il Galaxy S25, capace di inserirsi tra i primi cinque. È la conferma di un pubblico europeo che continua a premiare prodotti riconoscibili e longevi, anche a fronte di un’offerta Android amplissima.

Se quindi la domanda è secca, “chi vince”, la risposta del momento è Apple, almeno guardando alla quota di mercato globale e al singolo modello più venduto. Ma definire un vincitore assoluto resta un esercizio scivoloso, perché il successo dei due marchi si misura su terreni diversi. Gli analisti prevedono per il resto dell’anno un’ulteriore concentrazione delle vendite sui modelli di punta, spinta proprio dal rincaro delle memorie che colpisce soprattutto la fascia economica: una dinamica che, paradossalmente, potrebbe rendere ancora più affollate di top di gamma le classifiche dei prossimi trimestri.