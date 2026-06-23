Arriva la pubblicità nei videogiochi, i giocatori adesso temono soprattutto per i più giovani

Electronic Arts, tra i colossi del settore videoludico, ha annunciato ufficialmente EA Advertising, una piattaforma pensata per integrare i messaggi pubblicitari direttamente all’interno del gameplay dei suoi titoli. Non si parla più soltanto di annunci nei menu o tra una partita e l’altra, ma di inserzioni inserite nei mondi di gioco e aggiornabili in tempo reale, capaci di variare a seconda del titolo, dell’evento o del pubblico.

La direzione appare particolarmente naturale per l’ecosistema sportivo dell’azienda. In un gioco di calcio o di football americano, cartelloni a bordo campo, sovrimpressioni in stile televisivo e obiettivi sponsorizzati riproducono linguaggi che gli spettatori già associano allo sport reale, e in questo contesto la pubblicità può persino contribuire a rendere l’ambientazione più credibile.

Arrivano le pubblicità anche nei videogiochi

L’azienda cita proprio esempi di questo tipo, e parla di un proprio sistema di gestione degli annunci e di strumenti integrati nel suo motore grafico, pensati per offrire agli inserzionisti campagne mirate senza esporre in modo diretto i dati personali dei giocatori. Numeri alla mano, l’attrattiva per i brand è evidente: la società dichiara di raggiungere oltre 120 milioni di giocatori al mese tra PC, console e dispositivi mobili.

La reazione della comunità, però, è stata in larga parte critica. Il timore principale non riguarda tanto il singolo cartellone discreto, che molti accetterebbero, quanto ciò che potrebbe arrivare dopo: replay sponsorizzati, sovrimpressioni più invadenti, interruzioni vere e proprie. A pesare è anche il contesto: EA ricava già profitti consistenti dalle microtransazioni, dalle modalità competitive e dai contenuti aggiuntivi, e per molti questa novità appare come l’ennesima fonte di guadagno che si somma alle precedenti. C’è chi teme che, una volta dimostrata la redditività del modello, altri grandi editori seguiranno rapidamente l’esempio.

Accanto alle preoccupazioni dei giocatori abituali se ne affianca però una più delicata, che riguarda i minori. I videogiochi sono frequentati in larga parte da un pubblico giovane, e l’idea di una pubblicità sempre più integrata e personalizzata, calibrata sul comportamento di chi gioca, solleva interrogativi sulla raccolta dei dati e sull’influenza esercitata su utenti più vulnerabili. È un terreno già sotto osservazione in Europa.

Le autorità di tutela dei consumatori, coordinate dalla Commissione europea, hanno più volte richiamato l’industria sul tema della pubblicità rivolta ai minori, sulla trasparenza degli acquisti in-app e sul rischio di pratiche commerciali poco riconoscibili, arrivando a definire principi specifici per una comunicazione equa nei confronti dei più giovani.

Il punto critico è proprio la difficoltà, per un ragazzino, di distinguere il contenuto del gioco dal messaggio commerciale, soprattutto quando quest’ultimo è cucito sull’ambiente e indistinguibile dallo scenario. Una pubblicità contestuale e ben integrata può risultare credibile per un adulto e del tutto invisibile, in quanto pubblicità, per un minore.

Resta da vedere quanto e come questa forma di monetizzazione verrà effettivamente applicata. Tra chi spera in un modello che alleggerisca i costi per il giocatore, magari riducendo il ricorso alle microtransazioni, e chi teme un’erosione progressiva dell’esperienza di gioco, la partita è appena iniziata. Molto dipenderà dai limiti che l’industria saprà darsi e dai paletti che le autorità vorranno fissare, soprattutto a protezione del pubblico più giovane.