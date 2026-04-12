iPhone e Android, finalmente arriva la traduzione simultanea: tutte le novità di Google

La comunicazione nelle videochiamate cambia passo. Google Meet introduce una funzione che fino a poco tempo fa sembrava confinata alla fantascienza.

Non si tratta più solo di sottotitoli. Qui la voce viene tradotta e “ridoppiata” dall’intelligenza artificiale, mantenendo tono, ritmo e inflessioni dell’oratore originale. Un salto tecnologico che punta dritto a un obiettivo preciso: rendere invisibile la lingua durante una riunione.

Il cuore della novità è un sistema di intelligenza artificiale avanzata sviluppato da Google, basato su modelli audio neurali come AudioLM. In pratica, quando una persona parla, il sistema riconosce la voce, la traduce e la riproduce nella lingua scelta, con una latenza minima.

La sensazione, almeno nei test iniziali, è quella di ascoltare direttamente l’interlocutore nella propria lingua, senza il classico effetto “robotico”. La tecnologia riesce infatti a preservare intonazione ed espressività, rendendo la conversazione più fluida rispetto ai tradizionali sistemi di traduzione automatica.

Dal punto di vista pratico, durante una riunione compare un’opzione dedicata alla traduzione vocale. Basta selezionare la lingua parlata e quella in cui si vuole ascoltare la conversazione: il sistema si attiva automaticamente per tutti i partecipanti che accettano l’elaborazione della propria voce.

Attivazione semplice, ma con qualche limite

L’attivazione è pensata per essere immediata. All’interno della riunione si accede agli strumenti, si seleziona “traduzione vocale” e si impostano le lingue desiderate. Da quel momento, ogni intervento viene tradotto in tempo reale per gli altri utenti.

C’è però un dettaglio non secondario: la funzione non è ancora disponibile ovunque e, soprattutto, non è pienamente supportata su smartphone. Al momento, infatti, il sistema è pensato principalmente per l’utilizzo via browser desktop, mentre su mobile restano centrali i sottotitoli tradotti.

Questo significa che chi usa Meet da telefono può sì leggere traduzioni in tempo reale, ma non sempre ascoltare la voce tradotta. Un limite tecnico legato alla complessità dell’elaborazione audio, che richiede potenza e connessione stabile.

L’impatto potenziale è enorme. Riunioni internazionali, team distribuiti, clienti stranieri: la traduzione vocale elimina una delle principali barriere della comunicazione digitale. Non è più necessario fermarsi, tradurre mentalmente o affidarsi a strumenti esterni.

Anche il mondo del lavoro ne esce trasformato. Le aziende possono collaborare con maggiore facilità, riducendo tempi e incomprensioni. Allo stesso tempo, si apre uno scenario nuovo per l’uso quotidiano: dalle lezioni online alle videochiamate personali.

Una tecnologia potente, ma ancora in evoluzione

Nonostante l’effetto sorprendente, la traduzione vocale non è ancora perfetta. La qualità dipende da diversi fattori: chiarezza del parlato, connessione, contesto linguistico. In alcuni casi, soprattutto con frasi complesse o tecnicismi, possono emergere imprecisioni.

Google stessa suggerisce di affiancare la funzione ai sottotitoli tradotti, proprio per avere un ulteriore livello di verifica durante le conversazioni.

Resta però evidente la direzione: le videochiamate stanno diventando sempre più multilingua per natura, senza bisogno di intermediari.

E mentre la funzione si espande gradualmente anche su altri dispositivi, la sensazione è che il vero cambiamento non sia solo tecnologico. È culturale. Parlare lingue diverse, per la prima volta, potrebbe non essere più un limite visibile.