Il 2022 si è chiuso con una bella sorpresa: la disponibilità di iPhone 14 Pro in diverse configurazioni, su Amazon ma anche presso altri rivenditori. Il nuovo anno invece non è partito con il piede giusto, purtroppo. Non parliamo di un qualcosa di catastrofico, sia chiaro, però il fatto che a partire da marzo 2023 sostituire la batteria della maggior parte degli iPhone costerà di più non è proprio il massimo della gioia.

Vuoi sostituire la batteria del tuo iPhone? Da marzo dovrai sborsare di più

Volendo “regalare” al proprio iPhone – che non sia dell’ultima generazione, quindi un 14 – una nuova batteria presso Apple Store, è necessaria una spesa di 75 euro se appartenente alle serie X/XS, 11, 12 o 13 o di 55 euro se della famiglia SE, 7 o 8. Per i modelli precedenti bisogna invece guardare altrove, perché l’azienda di Cupertino non fornisce assistenza per i device della lista degli obsoleti.

Fino a qui tutto normale, giusto? La “sorpresa”, come già annunciato poco sopra, però c’è e si mostra proprio nella pagina di assistenza reperibile sul sito web di Apple. Subito sotto il modulo per il preventivo viene mostrato il seguente avviso:

L’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 24 per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14.

Cosa vuole dire questo? Beh, che per sostituire la batteria di un iPhone 13 (ad esempio) il costo sarà di 99 euro, per dare nuova vita ad un iPhone 7 invece di 79 euro. Siamo ancora lontani (poco…) dai 119 euro per iPhone 14, ma un po’ alla volta ci stiamo avvicinando.

Prima di chiudere ti ricordo che Apple ha reso disponibile anche in Italia il piano di autoriparazione (pensato per chi non teme il fai-da-te) e che, in caso di AppleCare+, la sostituzione della batteria è gratuita.

