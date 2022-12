Il Natale è passato e la disponibilità di iPhone 14 Pro è notevolmente migliorata, per la gioia di chi non vede l’ora di mettere le mani sull’ultimo top di gamma di Apple. Stando alle ultime notizie, la domanda natalizia è diminuita – come è normale che sia – e nel più grande impianto d’assemblaggio la produzione è ora al 70% della capacità massima.

A conferma di quanto appena riportato, alcuni modelli sarebbero disponibili al ritiro immediato in alcuni Apple Store, mentre su Apple Store Online la consegna è garantita entro le 2 settimane. Anche in Italia. Per quanto riguarda Amazon invece, ci sono alcune configurazioni in disponibilità immediata. Un “miracolo”.

iPhone 14 Pro, il periodo da incubo è finito davvero?

I lockdown in Cina – soprattutto nella città di Zhengzhou, sede del principale centro di produzione di iPhone al mondo (non a caso viene chiamato iPhone City) – sembrano ormai un brutto ricordo. Al COVID-19 si sono aggiunte poi le proteste di molti dipendenti, che hanno denunciato mancanza di cibo e cure mediche adeguate durante questi difficili mesi. Insomma, una situazione abbastanza complicata.

Di conseguenza, prima del movimentato periodo delle festività natalizie sono emerse notizie per nulla positive circa la disponibilità di iPhone 14 Pro. Notizie che hanno trovato poi conferma nei fatti: è stato quasi impossibile poter acquistare l’ambito smartphone con la Dynamic Island.

Ora le acque sembrano però essersi calmate, e la produzione dei dispositivi migliora giorno dopo giorno. Secondo il Wall Street Journal (via 9to5mac), la disponibilità di iPhone 14 Pro tornerà a livelli normali.

«L’offerta sta migliorando e si avvicina lentamente a pareggiare la domanda», ha scritto su iPhone 14 Pro Samik Chatterjee, analista di JP Morgan, in una nota agli investitori. […] I tempi d’attesa per i consumatori che ordinano lo smartphone – prima anche di 40 giorni – sono migliorati, secondo JP Morgan.

Nello stesso report si legge che la produzione nella “città degli iPhone” oggi raggiunge circa il 70% della capacità, un netto miglioramento rispetto alle ultime settimane.

Immagine di copertina ©JonathanMorrison

