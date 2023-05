iPhone 16 potrebbe riprendere la disposizione verticale della fotocamera di iPhone 12

Si intensificano i rumors sul design dell’iPhone 16, nonostante la presentazione dell’iPhone 15 sia ancora da realizzare. Le recenti indiscrezioni provenienti dal noto leaker Twitter @URedditor suggeriscono che Apple sta programmando un ritorno all’allineamento verticale delle fotocamere per i prossimi modelli di iPhone.

iPhone 16: un ritorno al passato

Secondo quanto riferito, Apple prevede di introdurre un “layout della fotocamera verticale” con i modelli standard di iPhone 16. Tale configurazione è un ritorno al design visto con l’iPhone 12, dal momento che, a partire dall’iPhone 13, le fotocamere posteriori sono state allineate diagonalmente. Sebbene la ragione esatta per questa mossa non sia chiara, è probabile che la decisione sia legata all’organizzazione dei componenti interni del dispositivo.

È importante sottolineare che, nonostante @URedditor, noto anche come Unknownz21, abbia condiviso nel passato dettagli accurati sul funzionamento di App Clips in base alle risorse trovate in una build trapelata di iOS 14, la sua esperienza nelle previsioni accurate è ancora limitata. Pertanto, queste informazioni dovrebbero essere prese con cautela.

Variazioni prototipali e dettagli futuri

Le informazioni emerse in questa fase potrebbero provenire da prototipi molto preliminari, il che significa che il design finale dell’iPhone 16 potrebbe ancora subire cambiamenti sostanziali. Basandosi sui CAD visti da 9to5Mac, si prevede che l’iPhone 16 Pro Max (o iPhone 16 Ultra) avrà un display più grande, da 6,9 pollici, rispetto all’attuale display da 6,7 pollici.

Gli analisti Ming-Chi Kuo e Ross Young hanno confermato questa previsione, suggerendo inoltre che il più piccolo iPhone 16 Pro avrà anch’esso un display più grande, da 6,3 pollici (rispetto al corrente da 6,1 pollici). Questo potrebbe consentire ad Apple di inserire una lente periscopica su entrambi i modelli Pro, migliorando le funzionalità di zoom ottico.

Anticipazioni sulla serie iPhone 15

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sta lavorando a un design rivoluzionario per la gamma di iPhone 15, che prevedeva inizialmente l’introduzione di nuovi pulsanti del volume a stato solido con feedback tattile. Tuttavia, si ritiene che la compagnia abbia deciso di mantenere i pulsanti del volume tradizionali a causa di problemi di fornitura. Inoltre, i futuri iPhone dovrebbero offrire fotocamere migliorate e una porta USB-C in sostituzione dell’attuale connettore Lightning.