iPhone 15 Pro Max: il primo smartphone Apple con ottica periscopica

L’iPhone 15 Pro Max sarà il primo smartphone Apple a presentare un’innovativa ottica periscopica, secondo quanto riportato da The Elec e confermato dall’analista Apple Ming-Chi Kuo. Questa funzione esclusiva sarà disponibile solo per l’iPhone 15 Pro Max, mentre si prevede che entrambi i modelli di iPhone 16 Pro nel 2024 ne saranno dotati.

L’ottica periscopica, conosciuta anche come “Zoom piegato”, offre una soluzione rivoluzionaria per la fotografia mobile, consentendo un maggiore ingrandimento senza sacrificare la qualità dell’immagine. In un sistema a periscopio, la luce che entra nel teleobiettivo viene riflessa da uno specchio angolato verso il sensore di immagine della fotocamera, permettendo una configurazione del teleobiettivo più lunga all’interno del dispositivo. Grazie a questa tecnologia, gli utenti potranno sperimentare zoom di alta qualità e nitidezza mai visti prima su uno smartphone.

Rivoluzione fotografica con iPhone 15 Pro Max

Per implementare questa nuova funzionalità, Apple sta cercando nuovi fornitori per gli attuatori OIS (Optical Image Stabilization) che saranno utilizzati nell’obiettivo periscopico dell’iPhone 15 Pro Max. La scelta sarebbe ricaduta sulle aziende coreane LG Innotek e Jahwa Electronics, che andrebbero a sostituire gli attuali produttori di attuatori per moduli fotocamera iPhone Japan Alps e Mitsumi.

LG Innotek e Jahwa hanno precedentemente collaborato con Samsung per lo sviluppo di attuatori a sfera, che si adattano meglio ai moduli zoom ripiegati rispetto agli attuatori a molla attualmente utilizzati da Apple nei suoi moduli teleobiettivi. Il Galaxy S22 Ultra di Samsung, ad esempio, è già dotato di un teleobiettivo periscopio con zoom 10x.

La decisione di Apple di riservare questa funzionalità esclusivamente al modello iPhone 15 Pro Max da 6,7 pollici potrebbe causare disappunto tra gli utenti che cercano le migliori prestazioni nel modello Pro da 6,1 pollici più piccolo. Da notare che Apple non ha differenziato le caratteristiche della fotocamera tra i suoi modelli di iPhone “Pro” dall’iPhone 12 Pro e dall’iPhone 12 Pro Max. Tuttavia, le voci circolanti suggeriscono che ci sarà una maggiore differenziazione tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.