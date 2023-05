iPhone 15 Pro: confermata la rimozione dei pulsanti a stato solido

Il fornitore Apple Cirrus Logic sembra aver confermato che i modelli di iPhone 15 Pro non saranno più dotati di pulsanti a stato solido. La notizia arriva dalla lettera agli azionisti di Cirrus Logic di oggi, in cui l’azienda afferma di non avere una visibilità sufficiente sui piani futuri dei propri clienti per questo componente e, di conseguenza, sta rimuovendo le entrate associate dal proprio modello interno.

Gli analisti di Barclays hanno suggerito che i commenti di Cirrus Logic si riferiscono probabilmente ai pulsanti a stato solido, poiché l’azienda fornisce driver tattili per il Taptic Engine degli iPhone. L’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva inizialmente affermato che i modelli di iPhone 15 Pro avrebbero avuto pulsanti a stato solido con feedback tattile, ma in seguito ha indicato problemi tecnici irrisolti che ne hanno causato la rimozione. Ci si aspetta quindi che i dispositivi abbiano pulsanti tradizionali che si muovono quando vengono premuti. L’interruttore Suoneria/Silenzioso sarà comunque sostituito con un pulsante come precedentemente affermato, ma potrebbe essere personalizzabile come il pulsante Azione sull’Apple Watch Ultra.

L’analista Apple Jeff Pu suggerisce che i pulsanti a stato solido potrebbero essere rimandati ai modelli di iPhone 16 Pro previsti per il prossimo anno, ma i commenti di Cirrus Logic suggeriscono che il fornitore non è ancora a conoscenza di questi piani. Apple è il più grande cliente di Cirrus Logic e ha rappresentato il 79% delle sue entrate nell’anno fiscale 2022.

Fine di un’era per i pulsanti a stato solido su iPhone 15 Pro

L’annuncio di Cirrus Logic sembra confermare l’eliminazione dei pulsanti a stato solido sui modelli di iPhone 15 Pro, ponendo fine a un’era di funzionalità di feedback tattile sui dispositivi Apple. La notizia è stata accolta con delusione da alcuni appassionati di iPhone che hanno apprezzato la sensazione tattile dei pulsanti a stato solido, ma molti altri sono pronti ad accogliere il cambiamento.

Secondo gli analisti, i pulsanti a stato solido sono stati rimossi a causa di problemi tecnici irrisolti che si sono presentati prima della produzione di massa. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che Apple stia probabilmente preparando una nuova generazione di pulsanti a stato solido per i modelli di iPhone 16 Pro, che verranno lanciati il prossimo anno.

Nel frattempo, i dispositivi iPhone 15 Pro potrebbero avere pulsanti tradizionali che si muovono quando vengono premuti, ma l’interruttore Suoneria/Silenzioso sarà ancora sostituito con un pulsante come annunciato in precedenza. Inoltre, c’è la possibilità che il pulsante personalizzabile Azione dell’Apple Watch Ultra possa essere introdotto su iPhone 15 Pro come alternativa ai pulsanti a stato solido.

Nonostante l’eliminazione dei pulsanti a stato solido, gli analisti ritengono che Apple continuerà a fornire una grande esperienza utente sui suoi dispositivi. Ci si aspetta che i nuovi modelli di iPhone offrano una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui velocità di ricarica più elevate, miglioramenti della fotocamera e maggiore durata della batteria.