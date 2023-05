Le prime immagini CAD dell'iPhone 16 Pro Max rivelano un display più grande

La notizia sul prossimo iPhone 16 Pro Max ha già iniziato a fare il giro del web, anche se ci sono ancora mesi per il previsto lancio dell’iPhone 15 a settembre.

Prossimo iPhone 16 Pro Max: un salto in avanti

Secondo un rapporto di 9to5Mac, l’iPhone 15 Pro si prevede sia un aggiornamento significativo con un design dai bordi più arrotondati, un telaio in titanio, aggiornamenti della fotocamera e l’implementazione del connettore USB-C. Tuttavia, per la serie iPhone 16 del prossimo anno, si dice che Apple abbia intenzione di aumentare le dimensioni dello schermo sia per l’iPhone 16 Pro che per l’iPhone 16 Pro Max.

Con l’abbandono del marchio “Ultra” da parte dell’iPhone 15 Pro Max, la serie iPhone 16 Pro potrebbe riprendere questo distintivo. Questo sarebbe in linea con ciò che Apple ha fatto con l’Apple Watch Ultra l’anno scorso.

Le prime immagini CAD condivise con 9to5Mac rivelano che il modello più grande di iPhone 16 Pro, potenzialmente chiamato iPhone 16 Ultra, avrà uno schermo di circa 6,9 pollici, con un incremento significativo della dimensione generale del dispositivo. Nonostante un aumento dell’altezza, il dispositivo sarà solo leggermente più largo, mantenendo la maneggevolezza dell’iPhone 14 Pro Max.

Secondo le misure condivise:

– iPhone 16 Ultra (approssimativo): Larghezza: 77,2 mm, Altezza: 165,0 mm, Dimensioni dello schermo: 6,9″

– iPhone 15 Pro Max (approssimativo): Larghezza: 76,7 mm, Altezza: 159,8 mm, Dimensioni dello schermo: 6,7″

Affidabili fonti, come Ming-Chi Kuo e Ross Young, hanno riferito che anche il modello più piccolo subirà un incremento di dimensioni, con Young che afferma che ~6,3 pollici sarà la dimensione dello schermo. Questo display più grande permetterà ad Apple di integrare un obiettivo zoom periscopio nel più piccolo iPhone 16 Pro, che mancherà nel più piccolo iPhone 15 Pro di quest’anno.

Nonostante l’eccitazione che circonda queste anticipazioni, è importante notare che manca più di un anno al rilascio dell’iPhone 16 Pro e che molte caratteristiche possono ancora cambiare. Ricordiamo poche settimane fa anche l’indiscrezione riguardanti i pulsanti tattili nell’iPhone 16. Le informazioni disponibili a questa fase preliminare dovrebbero quindi essere prese con una certa cautela.