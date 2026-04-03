iPhone 16 da 128 GB al minimo storico: qui lo trovi in sconto di quasi 200€

Roberto Arciola
Pubblicato il 3 apr 2026
iPhone 16 da 128 GB al minimo storico: qui lo trovi in sconto di quasi 200€

Se stai cercando un nuovo smartphone con un design raffinato l’iPhone 16 da 128 GB potrebbe essere la scelta giusta per te.

E ora, grazie a uno sconto imperdibile, puoi acquistarlo a un prezzo mai visto prima, con uno sconto che arriva quasi a 200€ rispetto al prezzo consigliato su Amazon. Scopriamo insieme cosa rende l’iPhone 16 un dispositivo così interessante e perché questa offerta è da non perdere.

L’iPhone 16 si distingue per un design elegante e resistente, con una struttura in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici che assicura una visibilità straordinaria. La risoluzione di 2556×1179 pixel garantisce una qualità visiva eccezionale, mentre la luminosità di picco fino a 2000 nit lo rende perfetto anche in ambienti molto luminosi. La parte frontale è protetta da un Ceramic Shield di ultima generazione, che offre una resistenza due volte superiore a quella dei tradizionali vetri per smartphone.

Inoltre, con la certificazione IP68, l’iPhone 16 è resistente a polvere e schizzi d’acqua, così puoi portarlo ovunque senza preoccuparti di danni accidentali.

Performance Senza Compromessi con il Chip A18

Sotto la scocca, l’iPhone 16 è equipaggiato con il chip A18, il cuore pulsante che garantisce prestazioni di altissimo livello. Rispetto al suo predecessore A16 Bionic, il chip A18 offre una velocità superiore, con una CPU a 6 core e una GPU a 5 core, che permettono di gestire con facilità applicazioni complesse, giochi ad alta intensità grafica e attività multitasking.

Che si tratti di modificare foto in alta risoluzione, giocare a titoli impegnativi o semplicemente navigare sul web, l’iPhone 16 offre un’esperienza fluida e reattiva, senza rallentamenti. E non solo, grazie all’efficienza del chip A18, la gestione della batteria è migliorata, offrendoti una maggiore autonomia per tutta la giornata.

L’iPhone 16 è una vera e propria macchina fotografica tascabile. Con una fotocamera principale da 48 MP e un ultra-grandangolo da 12 MP, puoi scattare foto incredibilmente dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di luce. Il teleobiettivo da 12 MP ti permette di zoomare fino a 4x, mantenendo sempre la qualità delle immagini elevata. Inoltre, il sistema “Controllo Fotocamera” ti permette di regolare facilmente parametri come zoom e profondità di campo, dando un tocco professionale a ogni scatto.

Non solo foto, ma anche video. Grazie alla capacità di registrare video in 4K a 60 fps e alla modalità Cinema, l’iPhone 16 ti consente di girare filmati di qualità superiore, con colori vibranti e dettagli nitidi. E per gli amanti dei selfie, la fotocamera TrueDepth da 12 MP è perfetta per scattare ritratti impeccabili anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per gli sviluppatori, il modello in abbonamento rappresenta una garanzia di sostenibilità economica. Entrate costanti significano

Autonomia e Ricarica Veloce: Sempre Pronto all’Uso(www.melablog.it)

L’autonomia dell’iPhone 16 è un altro dei suoi punti di forza. Con una durata della batteria che arriva fino a 22 ore di riproduzione video, puoi contare sul tuo iPhone per tutto il giorno, senza preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. Inoltre, grazie alla ricarica rapida tramite USB-C e alla compatibilità con MagSafe, puoi ricaricare il dispositivo in modo veloce e comodo.

Un’Offerta Irresistibile

Attualmente, l’iPhone 16 da 128 GB è disponibile a un prezzo scontato di quasi 200€ rispetto al suo prezzo consigliato. Questo significa che puoi acquistarlo a soli 689,00€, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire se stai cercando un dispositivo potente e affidabile a un prezzo competitivo. Inoltre, la garanzia di Apple e la possibilità di sfruttare la ricarica wireless e gli accessori MagSafe rendono l’esperienza d’uso ancora più completa e soddisfacente.

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