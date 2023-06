iPhone 15 Ultra sarà la grande novità Apple del 2023?

Con grande eccitazione, gli appassionati di tecnologia attendono l’arrivo dell’iPhone 15 e iOS 17, previsti per settembre 2023​. Quest’anno, Apple ha in serbo una serie di novità rivoluzionarie per i suoi utenti, che potrebbero modificare l’esperienza d’uso dello smartphone più acquistato e apprezzato al mondo.

Dalle ultime indiscrezioni, sembra molto probabile che Apple sostituisca il modello Pro Max con un iPhone 15 Ultra. Questa versione andrebbe a differenziarsi dal modello Pro per una caratteristica molto attesa, ovvero un’ottica con zoom periscopico.

Un’offerta più ampia per tutti i gusti

Sembra che Apple si appresti ad annunciare – ancora una volta – ben quattro modelli differenti: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (o iPhone 15 Pro Max)​. A differenza degli anni precedenti, dove le differenze tra i modelli Pro erano minime, quest’anno ci si aspetta una maggiore varietà di caratteristiche tra i vari dispositivi​​.

iPhone 15 : display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere.

: display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere. iPhone 15 Plus: display OLED da 6,7″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere.

display OLED da 6,7″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere. iPhone 15 Pro: display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, ProMotion e Always On, chip A17, tre fotocamere con sensore LiDAR​​.

display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, ProMotion e Always On, chip A17, tre fotocamere con sensore LiDAR​​. iPhone 15 Ultra (o Pro Max): display da 6,7″ con Dynamic Island, ProMotion e Always On, chip A17, tre fotocamere con sensore LiDAR​​ e zoom periscopico

Gli iPhone 15 e 15 Plus saranno i modelli base con specifiche tecniche meno avanzate, ma comunque con un chip A16 e un display OLED da 6,1″ e 6,7″ rispettivamente. La novità dello scorso anno, la Dynamic Island sembra destinata ad arrivare anche sui modelli base, ovvero iPhone 15 e 15 Plus. Così come l’anno scorso, non è in programma una variante Mini, dopo il flop degli utlimi 2 iPhone compatti.

Il Pro e l’Ultra avranno invece il nuovo chip A17 e potrebbero arrivare fino a 8 GB di RAM. Il Pro avrà un display da 6,1″ con ProMotion e Always On, mentre l’Ultra sarà dotato di caratteristiche uniche come lo zoom periscopico fino a 6x.

Questo cambio di nomenclatura – in caso venisse confermato – non sorprende, dato che il suffisso “Ultra” è già stato utilizzato da Apple per l’Apple Watch Ultra, il più resistente e performante degli orologi smart dell’azienda​​.

Con i nuovi modelli di iPhone arriverà anche iOS 17, l’attesissima nuova versione del sistema operativo di Apple. Questo update porterà diversi cambiamenti al software di iPhone, come un redesign del centro di controllo e ci sarà anche una nuova interfaccia “smart display” per gli iPhone in orientamento orizzontale e in carica, mostrando informazioni come appuntamenti del calendario, meteo e notifiche.

Quando arriva iPhone 15 Ultra

Come ogni anno, la presentazione della nuova gamma di iPhone è prevista per settembre. Una volta annunciati i nuovi dispositivi della mela, basterà attendere un paio di settimane per vederli effettivamente sugli scaffali dei negozi. Con ogni probabilità, tutti i modelli di iPhone 15 saranno preordinabili appena dopo la fine del keynote di presentazione, con consegne previste tra fine settembre ed inizio ottobre 2023.

iPhone 14 e 14 Pro in offerta

Nel frattempo, l’iPhone 14 si trova in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Vale lo stesso anche con iPhone 14 Pro, che si trova ad un prezzo scontato su Amazon.

