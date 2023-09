iPhone 15 Pro, tutto ciò che puoi fare con il pulsante azione

Con l’introduzione dell’iPhone 15 Pro e del 15 Pro Max, Apple ha deciso di rivoluzionare la nostra esperienza utente introducendo una novità che combina praticità e personalizzazione: il pulsante Azione. L’interruttore mute, presente nei modelli precedenti, è stato sostituito da questo pulsante versatile, che ricorda quello dell’Apple Watch Ultra.

Pulsante azione su iPhone 15: un nuovo mondo di azioni rapide

Nonostante il cambio, il pulsante Azione non ha eliminato la funzione di disattivazione dell’audio. Con una semplice pressione prolungata, è possibile passare dalla modalità suoneria a quella silenziosa. E se la pressione non è sufficientemente lunga, iOS ti avvertirà. Questa funzione rimane quindi familiare, ma è solo l’inizio delle potenzialità del nuovo pulsante.

La vera magia avviene quando si inizia a personalizzare il pulsante Azione. Apple ha infuso un grado di flessibilità inaudito in questo nuovo elemento. Gli utenti possono andare su Impostazioni > Pulsante di azione e definire la funzione che desiderano attivare con una pressione.

Il ventaglio di opzioni è vasto:

Avviare rapidamente la fotocamera : Non c’è più bisogno di cercare l’icona sullo schermo, un semplice tocco e sei pronto per catturare il momento.

: Non c’è più bisogno di cercare l’icona sullo schermo, un semplice tocco e sei pronto per catturare il momento. Accendere e spegnere la torcia : Questa funzione elimina la necessità di cercare il collegamento sulla schermata iniziale o di passare attraverso il Centro di controllo.

: Questa funzione elimina la necessità di cercare il collegamento sulla schermata iniziale o di passare attraverso il Centro di controllo. Registrare note vocali : Una pressione e la registrazione inizia, rendendo i memo vocali ancora più accessibili.

: Una pressione e la registrazione inizia, rendendo i memo vocali ancora più accessibili. Lanciare l’app Magnifier e Translate: Anche se quest’ultima non sarà disponibile fino alla fine dell’anno, sarà possibile avviarla con un tocco.

Le funzionalità non si fermano qui. Il pulsante Azione può anche attivare una serie di scorciatoie di accessibilità, come VoiceOver, AssistiveTouch e molte altre, rendendo l’iPhone ancora più amichevole per tutti gli utenti.

E per gli amanti delle automazioni, Apple ha una sorpresa. Il pulsante Azione è perfettamente integrato con l’app Scorciatoie, il che significa che puoi assegnare qualsiasi automazione, da una semplice come aprire Spotify a una più complessa, al tuo pulsante Azione. Se puoi immaginarlo, il nuovo iPhone 15 Pro può eseguirlo con una pressione.

L’introduzione del pulsante Azione nell’iPhone 15 Pro e nel 15 Pro Max segna un passo in avanti significativo nella continua evoluzione della personalizzazione e dell’usabilità degli smartphone Apple. Gli utenti hanno ora un livello di controllo senza precedenti sulle azioni e sulle funzionalità del loro dispositivo. Con questa novità, Apple non solo mostra il suo impegno nella progettazione orientata all’utente, ma anche la sua visione innovativa del futuro della tecnologia mobile. Se non hai ancora esplorato le meraviglie del pulsante Azione, è il momento di farlo. Un nuovo mondo di possibilità ti aspetta.