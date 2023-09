iPhone 15 Pro Max: flop per il vetro posteriore, rotto in pochi secondi nei test

Nell’industria della telefonia mobile, ogni nuovo lancio di iPhone viene accolto con entusiasmo, aspettative e inevitabilmente, una serie di test di durabilità. L’iPhone 15 Pro Max, con il suo elegante corpo in titanio, non fa eccezione. Ma il recente test di resistenza ha rivelato una sorpresa inaspettata che potrebbe preoccupare i potenziali acquirenti.

Il vetro e il titanio: un mix complesso

L’iPhone 15 Pro e il Pro Max vantano un design del telaio rivoluzionato, fabbricato con un materiale che Apple descrive come titanio di grado 5. Questo nuovo design ha suscitato diverse domande sulla sua robustezza, soprattutto dopo il video del test di caduta diffuso recentemente.

JerryRigEverything, noto per i suoi test di resistenza sugli smartphone, ha sottoposto i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a una serie di test rigorosi. Come era prevedibile, il titanio ha mostrato qualche segno quando graffiato con un coltello. In contrasto, il vetro posteriore opaco ha dimostrato un’eccellente resistenza ai graffi. Anche il display e le cover delle fotocamere hanno superato brillantemente i test.

Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata quando è stata esercitata una pressione sul dispositivo. In pochissimo tempo, il vetro posteriore si è frantumato completamente. Questa rottura ha sorpreso molti, dato che gli iPhone, tradizionalmente, hanno sempre dimostrato una notevole resistenza nei test di durabilità.

JerryRigEverything ha ipotizzato che il titanio, che ha una resistenza alla trazione notevolmente superiore rispetto all’alluminio, potrebbe mettere il vetro posteriore in una posizione vulnerabile, rendendolo incapace di resistere a pressioni e flessioni, anche minime.

Implicazioni e riflessioni

Nonostante il vetro posteriore dell’iPhone 15 Pro Max abbia ceduto nel test, è essenziale notare che il resto del dispositivo, inclusi lo schermo e la cornice, sono rimasti intatti. La buona notizia per i consumatori è che Apple ha reso decisamente più accessibile il costo per la sostituzione del vetro posteriore per l’iPhone 15 Pro.

Il video del test di JerryRigEverything offre una visione dettagliata del nuovo design dell’iPhone 15 Pro e fornisce ulteriori informazioni sul titanio. Si può visionare il video per una comprensione approfondita dei risultati.