iPhone 15 Pro, ecco la colorazione inedita che ti farà innamorare

Apple, sempre attenta alle nuove tendenze e ai desideri dei suoi clienti, sembra pronta a introdurre una nuova tonalità di colore per l’atteso iPhone 15 Pro. La novità riguarda il possibile addio al tradizionale colore oro, a favore di una nuova opzione: il “Titan Grey”.

Titan Grey: l’elegante sostituto dell’oro nell’iPhone 15 Pro?

Come riportato da 9to5Mac, uno dei siti di riferimento per le novità Apple, il prossimo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max non vedranno l’opzione color oro nella loro gamma di colori. Al suo posto, un intrigante grigio che si preannuncia come la perfetta fusione tra il classico argento/bianco e il sofisticato Space Black/grafite. Sebbene non si abbia ancora una conferma ufficiale, il nome provvisorio che sta circolando in rete è “Titan Grey”.

Questo cambiamento di direzione non riguarda solo l’estetica. Infatti, Apple ha deciso di sostituire l’acciaio inossidabile con il titanio per l’iPhone 15 Pro. La scelta del nome “Titan Grey” sembra perfettamente allineata con questa decisione.

In aggiunta al Titan Grey, un altro cambiamento cromatico è previsto per la linea Pro. Una finitura blu scuro sembra destinata a sostituire il colore Deep Purple introdotto con l’iPhone 14 Pro. La storia di Apple ci ha mostrato come l’azienda ami cambiare periodicamente i colori dell’edizione speciale per l’iPhone Pro, avendo proposto in passato tonalità come Midnight Green, Pacific Blue, Sierra Blue e, appunto, Deep Purple.

Per quanto riguarda gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ci aspettiamo una palette di colori che includa nero, verde, blu, giallo e rosa.

La data in cui Apple svelerà al mondo la nuova famiglia iPhone 15 è prevista per il 12 o 13 settembre. Tutti gli appassionati e gli esperti del settore stanno attendendo con impazienza l’annuncio ufficiale da parte di Apple, che molto probabilmente arriverà tra il 29 agosto e il 5 settembre.