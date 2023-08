Apple prepara l'evento di 'iPhone 15, possibile data il 13 settembre

Le attese crescono in vista del prossimo evento Apple, dove l’azienda potrebbe svelare la sua nuova serie di iPhone 15. Stando alle informazioni ottenute da 9to5Mac, la presentazione dei nuovi iPhone potrebbe essere programmata per la terza settimana di settembre.

Apple sta programmando l’evento di presentazione della serie di iPhone 15 il 13 settembre?

Fonti ben informate hanno rivelato a 9to5Mac che diversi gestori di telefonia mobile hanno invitato i loro dipendenti a non pianificare ferie per il 13 settembre, a causa di un importante annuncio di smartphone. Nonostante non vi sia una conferma diretta che l’annuncio sia correlato ad Apple, è noto che la compagnia di Cupertino ha solitamente scelto settembre per il lancio dei suoi nuovi iPhone.

Se Apple dovesse seguire la tradizione, la data del 13 settembre, che quest’anno cade di mercoledì, potrebbe essere quella prescelta per il tanto atteso evento. In caso di annuncio il 13, è probabile che i preordini possano iniziare da venerdì 15 settembre, con un lancio ufficiale previsto una settimana dopo, il 22 settembre.

Possibili ritardi e novità attese

Tuttavia, tenendo conto degli ultimi anni, potrebbero esserci delle eccezioni. Infatti, l’anno scorso, a causa di problemi di fornitura, le vendite dell’iPhone 14 Plus sono iniziate solo il 7 ottobre. Nel 2020, ritardi simili hanno interessato il lancio dell’iPhone 12 Pro Max e dell’iPhone 12 mini. Alcuni analisti ipotizzano che almeno uno dei modelli di iPhone 15 potrebbe subire un ritardo quest’anno, mentre altri sostengono che le vendite di tutti i nuovi modelli partiranno a settembre, nonostante le “gravi carenze” di forniture.

Per quanto riguarda le novità, si vocifera che l’iPhone 15 avrà un nuovo design con bordi leggermente curvi, cornici più sottili attorno al display, un nuovo sistema chiamato “Dynamic Island” e un connettore USB-C al posto del tradizionale Lightning. I modelli Pro, inoltre, dovrebbero avere un telaio in titanio e saranno alimentati dal nuovo chip A17. Infine, solo sul modello Pro più grande, Apple introdurrà un nuovo obiettivo periscopio per un migliore zoom ottico.

Infine, si prevede che i prezzi dei nuovi iPhone potrebbero subire un aumento fino a $200 rispetto alla generazione attuale. Tuttavia, queste informazioni restano speculazioni fino alla conferma ufficiale da parte di Apple.