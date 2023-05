iPhone 15 e 15 Pro: cosa aspettarci tra Design, USB-C e Prezzi

Settembre è sempre un mese emozionante per gli appassionati di Apple, in quanto porta con sé l’annuncio dei nuovi modelli di iPhone. Quest’anno, il centro dell’attenzione è tutto per iPhone 15 e 15 Pro. Basandoci sulle indiscrezioni emerse finora, cosa possiamo aspettarci da questi nuovi modelli?

Caratteristiche Attese dell’iPhone 15 e 15 Pro

Nuovo Design e USB-C

I modelli di iPhone 15 dovrebbero mantenere le dimensioni del precedente iPhone 14, ma dovrebbero presentare un notevole cambiamento di design. Quest’anno, sembra che Apple stia abbandonando il classico design con “notch” su tutti i modelli, a favore della più elegante “Dynamic Island”, già vista sugli attuali iPhone 14 Pro e Pro Max.

Un’altra novità di rilievo riguarda il passaggio da una porta Lightning a una USB-C su tutti i modelli di iPhone 15. Questo cambiamento renderà i dispositivi più versatili e compatibili con una gamma più ampia di accessori e dispositivi di ricarica.

Potenza e Prestazioni

Apple continuerà a differenziare i modelli standard e Pro in termini di potenza e prestazioni. L’iPhone 15 standard riceverà l’upgrade al chip A16, precedentemente usato nell’iPhone 14 Pro, mentre i modelli Pro saranno equipaggiati con il nuovo e più veloce chip A17 a 3 nanometri.

I modelli Pro, inoltre, dovrebbero vedere un ulteriore aggiornamento con l’introduzione delle cornici in titanio, bordi più sottili e un design leggermente più arrotondato. Si prevede che l’iPhone 15 Pro Max includerà una fotocamera con sistema periscopico, utile a potenziare le capacità di zoom con un vero e proprio teleobiettivo. Questa tecnologia è già presente da anni su alcuni smartphone Android di fascia alta e si è da sempre dimostrata una valita soluzione per zoom estremi senza perdita di dettaglio. Lo smartphone più famoso dotato di sistema periscopico è il recente Samsung Galaxy S23 Ultra.

Si prevede che i prezzi dei nuovi modelli di iPhone 15 rimarranno invariati rispetto ai modelli precedenti.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’annuncio ufficiale, è chiaro che Apple sta lavorando sodo per migliorare ulteriormente la sua linea di iPhone. Con il passaggio alla porta USB-C, l’introduzione del Dynamic Island su tutti i modelli e gli aggiornamenti hardware previsti per i Pro, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro sembrano pronti a offrire agli utenti una combinazione vincente di design, potenza e funzionalità. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva Apple per settembre.

Con i nuovi iPhone arriverà anche iOS 17, la nuova versione del sistema operativo Apple, che verrà mostrata in anteprima durante la WWDC 2023 del 5 giugno. Nei giorni scorsi Apple ha svelato il programma dell’evento per sviluppatori in anteprima e in rete circolano già tante indiscrezioni sulle novità in arrivo con iOS 17.