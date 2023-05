iOS 17: novità, data di rilascio e altre informazioni sul prossimo aggiornamento di Apple

Apple sta per lanciare un importante aggiornamento software per gli utenti di iPhone con l’arrivo di iOS 17 al WWDC il 5 giugno. L’aggiornamento promette di introdurre nuove funzionalità e modifiche significative. Continua a leggere per scoprire cosa dicono le voci sulle nuove funzionalità di iOS 17 e altro ancora.

Data di annuncio di iOS 17

Apple annuncerà ufficialmente iOS 17 durante il WWDC di giugno. Questo evento annuale degli sviluppatori è l’occasione in cui Apple svela le ultime versioni dei suoi sistemi operativi per iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch. Dopo l’annuncio, Apple rilascerà immediatamente una versione beta di iOS 17 per gli sviluppatori. A luglio, verrà resa disponibile una beta pubblica che tutti gli utenti di iPhone potranno provare. Infine, iOS 17 sarà rilasciato a tutti a settembre, probabilmente insieme ai nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Nuove Funzionalità di iOS 17

Le voci sulle nuove funzionalità di iOS 17 suggeriscono che l’aggiornamento sarà relativamente modesto in termini di grandi cambiamenti, ma si concentrerà su miglioramenti “piacevoli da avere”. Secondo Bloomberg, iOS 17 potrebbe subire alcune modifiche rispetto ai piani originali a causa della maggiore attenzione dedicata allo sviluppo del visore Reality Pro e agli ostacoli incontrati con iOS 16.

Una delle aree che Apple sembra voler migliorare è il Control Center. Attualmente, il Control Center su iOS non ha subito modifiche significative da iOS 11 e dal lancio di iPhone X. Tuttavia, le voci suggeriscono che iOS 17 porterà “importanti modifiche” al Control Center di iPhone.

Un’altra funzionalità attesa in iOS 17 è una nuova app di journaling che integrerà i dati di altre app Apple, come Dov’è. Questa app potrebbe includere la rilevazione della vicinanza fisica tra gli utenti per distinguere tra amici al di fuori del lavoro e colleghi.

Inoltre, sia l’app Dov’è che l’app Wallet riceveranno aggiornamenti con iOS 17. Non sono ancora stati forniti molti dettagli, ma l’app Wallet potrebbe presentare “alcune modifiche e miglioramenti dell’interfaccia utente”.

Un’altra novità di iOS 17 riguarderà l’app Salute, che offrirà supporto per il tracciamento dell’umore e delle emozioni. Gli utenti saranno in grado di registrare il proprio stato d’animo, rispondere a domande sulla loro giornata e monitorare i cambiamenti nel tempo. Si prevede che iOS 17 porterà anche l’app Salute su iPad, rendendola disponibile anche per i dispositivi di questa linea.

Una delle novità più interessanti di iOS 17 riguarda l’apertura dell’iPhone agli App Store di terze parti e al sideload. Apple risponderà al Digital Markets Act aprendo l’accesso agli app store di terze parti nell’Unione Europea. Questo consentirà agli utenti di accedere a diversi app store sul proprio iPhone, sebbene Apple manterrà dei requisiti e utilizzerà un processo basato sul profilo di configurazione.

Dispositivi Supportati da iOS 17

Sono emerse voci contrastanti riguardo ai dispositivi che supporteranno iOS 17. Una voce suggerisce che iOS 17 abbandonerà il supporto per iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad (5a generazione), iPad Pro da 9,7 pollici (1a generazione) e iPad Pro da 12,9 pollici (1a generazione).

Tuttavia, una seconda fonte proveniente dal team di sviluppo iOS di Apple ha affermato che tutti i dispositivi supportati da iOS 16 supporteranno anche iOS 17. Al momento, non vi è ancora chiarezza su quale sia la versione corretta, ma ulteriori dettagli potrebbero emergere prima del WWDC.