iPhone 15 avrà una colorazione mai vista prima

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’iPhone 15 potrebbe offrire una vasta gamma di nuovi colori, tra cui una possibile opzione rosa per il 2023.

Con l’atteso lancio dell’iPhone 15 a settembre, le voci sulle scelte di colore di Apple stanno aumentando sempre di più. In una recente fuga di notizie, viene suggerito che ci potrebbero essere molte opzioni di colore disponibili per i modelli non Pro.

Apple potrebbe lanciare un iPhone 15 in rosa

Un tweet del noto leaker @VnchocoTaco, conosciuto anche come “ShrimpApplePro”, ha condiviso un’immagine di un post su Weibo. Il post, tradotto dal cinese, menziona l’utilizzo dei colori “verde, giallo chiaro e rosa”.

Se queste informazioni fossero vere, la gamma di colori dell’iPhone 15 potrebbe includere:

– Mezzanotte

– Starlight

– Verde

– Giallo

– Rosa

– Product (RED)

È importante notare che, sebbene Shrimp abbia fornito accurate informazioni in passato, lo screenshot proveniente da Weibo offre una prova relativamente limitata. Nel post è presente un’immagine di un distintivo di sicurezza Foxconn, con il volto coperto da un pollice, come se si volesse proteggere l’identità della fonte, che lavorerebbe per il partner di assemblaggio di Apple.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

– Midnight

– Starlight

– Green

– Yellow

– Pink

– Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

In precedenti fughe di notizie, un altro leaker su Weibo aveva suggerito, nel mese di luglio, che l’iPhone 15 avrebbe avuto una colorazione verde, mentre l’iPhone 15 Pro potrebbe presentare una tonalità cremisi. Nel mese di febbraio, altre indiscrezioni avevano proposto un iPhone 15 rosa e blu, insieme a un iPhone 15 Pro di colore rosso scuro.

È importante sottolineare che non c’è alcuna garanzia che queste informazioni sui colori siano completamente accurate, soprattutto per quanto riguarda il lancio. Apple solitamente aggiorna la gamma di iPhone con l’aggiunta di nuove colorazioni a metà anno, quindi potrebbe essere plausibile che alcuni colori potrebbero non essere disponibili fino alla primavera del 2024.

Tuttavia, l’idea di un iPhone 15 rosa sicuramente suscita grande entusiasmo tra gli utenti che hanno sempre desiderato un iPhone in questa colorazione. Il rosa è un colore popolare e di tendenza, e sarebbe sicuramente un modo per l’iPhone 15 di distinguersi dalla concorrenza.

È importante ricordare che al momento non c’è ancora una conferma ufficiale sull’effettiva disponibilità di una colorazione rosa per l’iPhone 15. Tuttavia, se questa possibilità dovesse concretizzarsi, sarebbe sicuramente una gradita aggiunta alla gamma di colori dell’iPhone, offrendo agli utenti ancora più scelta e personalizzazione per il loro dispositivo.