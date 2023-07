iPhone 15 avrà una colorazione inedita

Secondo le ultime notizie, Apple sta pianificando di introdurre nuove opzioni di colore per i prossimi modelli di iPhone. Una fonte attendibile ha confermato che iPhone 15 Pro avrà un colore esclusivo chiamato “Cremisi”, mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in una nuova tonalità di verde. Queste informazioni provengono da un account su Weibo che in passato ha riportato correttamente i dettagli sul colore e sul design di iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro presenta un nuovo colore “Cremisi”, mentre il verde fa il suo ritorno su iPhone 15

Il colore “Cremisi” dell’iPhone 15 Pro viene descritto come una tonalità di rosso scuro che potrebbe essere leggermente più chiara del colore viola intenso dell’iPhone 14 Pro, ma comunque profonda e intensa. Sarà interessante vedere come questo nuovo colore si distinguerà dagli altri sul mercato e come risulterà visivamente sugli iPhone 15 Pro.

Per quanto riguarda il verde, iPhone 15 e iPhone 15 Plus presenteranno una tonalità simile al verde presente su iPhone 12 e iPhone 11. Questo colore verde menta era molto popolare, ma è stato interrotto con l’iPhone 13 e non è stato riproposto con l’iPhone 14. Ora, gli amanti del verde potranno gioire del suo ritorno con la nuova generazione di iPhone.

Ian Zelbo, Renderer Extraordinaire di 9to5Mac, ha realizzato un’anteprima di come potrebbero apparire i nuovi colori, offrendo un’idea visiva di ciò che ci si potrebbe aspettare. Oltre al “Cremisi” e al verde, Apple sta anche testando l’azzurro e il rosa come possibili opzioni di colore per i modelli entry-level di iPhone 15.

Le opzioni di colore per iPhone 15 Pro saranno particolarmente interessanti da vedere perché, secondo le voci, il modello Pro sarà realizzato in titanio. L’utilizzo del titanio non è nuovo per Apple, che lo ha adottato con successo nell’Apple Watch. I rivestimenti “naturale” e “nero spaziale” offerti dal titanio hanno ottenuto un grande successo. Sarà interessante scoprire come il titanio si adatterà al design e ai colori dell’iPhone 15 Pro.

Prima del rilascio, Apple testa e valuta diversi colori per i nuovi modelli di iPhone. Inoltre, la transizione al titanio richiede una messa a punto del processo di rivestimento del materiale. Apple dovrà affrontare sfide come i tassi di produzione, i tempi di fabbricazione e i costi associati. Al momento, sembra che il colore “Cremisi” sia la scelta prevista per l’iPhone 15 Pro.