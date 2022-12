iPhone 14, su Amazon a 949€ in diversi colori

Su Amazon iPhone 14 128GB in diversi colori scendono abbondantemente sotto la soglia psicologica dei mille e costano 949€ con disponibilità immediata nei colori Rosso, Azzurro e Galassia.

Non è uno sconto da gridare al miracolo, ma d’altro canto è anche impensabile attendersi un calo tanto repentino in così poco tempo. Parliamo pur sempre di un prodotto appena lanciato, molto richiesto, e dalle scorte contingentate.

Nella nostra guida su come (e quando) comprare iPhone 14 al prezzo più basso abbiamo spiegato le tempistiche. Di solito iPhone tende a mantenere il prezzo stabile per i primi 3 mesi, poi inizia a calare attorno al 10% nei casi migliori. Dunque, un piccolo sconto del 3% è già oro, considerato che il prodotto è stato lanciato letteralmente poche settimane fa.

Il dispositivo include Display Super Retina XDR da 6,1″, un sistema di fotocamere a doppia lente con con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e Modalità Azione per riprese fluide e stabili.

Ma soprattutto include Rilevamento incidenti e SOS Via Satellite per chiedere soccorso quando il cellulare non prende. Il chip A15 Bionic, infine, include 5 core GPU il che significa che è più performante nei giochi e nella grafica rispetto alla generazione precedente.

Lo sconto del 7% è disponibile per la versione Galassia di iPhone 14 da 128GB, quella Rossa e quella Azzurra E si applica anche alle rate da 191€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali e senza finanziarie né brutte sorprese.

Acquista ora iPhone 14 128GB Mezzanotte a 949€ con disponibilità immediata.

