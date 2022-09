iPhone 14 Pro: le fotocamere sono GIGANTESCHE

Guardate l’immagine qui in cima al post. Mostra la cover di iPhone 14 Pro su un attuale iPhone 13 Pro, ed è impossibile non notare quanto le fotocamere dei nuovi modelli siano marcatamente più grosse.

Sul web stanno già trapelando le prime immagini delle cover della prossima generazione di iPhone. Come quelle, emerse su Twitter, che trovate qui di seguito e relative ad iPhone 14. Si tratta delle cover ufficiali Apple in silicone e pelle, niente di nuovo sotto al sole.

A vederle sembrano identiche a quelle precedenti. Quando tuttavia vi si infila dentro un iPhone 13 Pro, si nota una grossa differenza. Tutte e tre le lenti di iPhone 14 Pro saranno molto più grandi, e di conseguenza anche Flash e scanner LiDAR appaiono spostati. Nel complesso dunque l’intero modulo fotocamera posteriore appare ingrandito e più sporgente.

Il che sarà forse bruttino da vedere ma inevitabile, se consideriamo che iPhone 14 Pro introdurrà una fotocamera da 48MP con registrazione video 8K.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro saranno presentati all’evento Far Out di Apple che si terrà alle 19.00 ora italiana mercoledì 7 settembre. Fai clic qui per saperne di più, e non dimenticare di tornare su Melablog per conoscere tutte le novità a mano a mano che verranno presentate.