Spicca fin dalla prima accensione ed è, senza dubbio, la vera rivoluzione che iPhone 14 Pro porta con sé. La Dynamic Island, come spesso ripetuto, ha il merito di aver trasformato qualcosa ingombrante e antiestetico in un elemento dell’interfaccia con cui interagire. Vista la sua versatilità e – almeno per il momento – unicità, gli sviluppatori di app hanno ben pensato di sfruttarla per scopi insoliti.

Ci sarà da divertirsi, e anche da stupirsi. In pochissimi giorni sono state presentate due simpatiche novità direttamente relative alla Dynamic Island. Della prima vi abbiamo parlato già qualche giorno fa, ed è un gioco simil-Pang. Molto semplice ma efficace. Il gioco si chiama Hit the island (il nome già dice tutto), è già su App Store ma non nella versione italiana del negozio digitale.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022