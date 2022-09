Sono smartphone straordinari sotto tutti i punti di vista, ma al momento soffrono di un gravissimo problema. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono da pochi giorni nelle mani di coloro che li hanno acquistati ed è già scoppiato il “camera-gate”. Come descritto in questo articolo, è praticamente impossibile utilizzare la fotocamera con applicazioni di terze parti come TikTok e Instagram.

iPhone 14 Pro, la fotocamera è un problema: Apple risponde

Dopo l’ondata di critiche e segnalazioni su forum e social network, è finalmente arrivata la risposta di Apple (o meglio, di un suo portavoce). Il gigante di Cupertino ha riconosciuto la fastidiosa anomalia e ha promesso che rilascerà la settimana prossima un aggiornamento di iOS 16 che dovrebbe risolverla. Quindi non si tratta di un problema hardware, ed è una buona notizia.

Per chi si fosse perso le ultime, parliamo di un bug che porta la fotocamera di iPhone 14 Pro a vibrare e tremare in modo incontrollabile quando si cerca di scattare foto o registrare video tramite applicazioni non-Apple, tra cui le gettonatissime TikTok, Instagram e via dicendo.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Il comunicato di Apple non fa alcun riferimento alla causa del bug, ma secondo alcune ipotesi potrebbe essere dovuto al nuovo sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine. Anche iPhone 14 “liscio” è munito di questo sistema, ma è di una generazione precedente e – forse – è per questo che il problema non si presenta.

In ogni caso, c’è poco da interrogarsi ora sui motivi di questa anomalia. Bisogna solo attendere il fix previsto per la settimana prossima e che – a quanto pare – andrà a risolvere anche un altro bug di iOS 16, quello del copia/incolla che sta mettendo a dura prova la pazienza di buona parte della community.

Immagine di copertina ©CreatedByElla